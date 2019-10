Mario Giordano continua a far parlare di sé con i suoi siparietti a Fuori dal Coro. Nella puntata di ieri, 30 ottobre, il giornalista si è presentato in studio con una mazza da baseball, distruggendo delle zucche per sottolineare la sua posizione contro la festa di Halloween. Il video è diventato virale e ha fatto il giro del web, suscitando ilarità tra gli utenti.

Mario Giordano fa a pezzi delle zucche in studio contro la festa di tradizione anglossassone

Nella puntata di Fuori dal Coro di mercoledì 30 ottobre, Mario Giordano ha pensato di dedicare il suo monologo alla sua contrarietà nei confronti della festa di Halloween.

La ricorrenza anglosassone ha preso piede anche in Italia negli ultimi anni, ma per il giornalista non si tratta assolutamente di una festa da prendere in considerazione. "Io Halloween non lo voglio festeggiare", ha affermato a gran voce il giornalista. L'ex direttore di Studio aperto e del tg 4 si è presentato nello studio televisivo della sua trasmissione indossando una maschera da fantasma, con una mazza da baseball tricolore.

Nel suo discorso, Mario Giordano ha sottolineato l'importanza di festeggiare la giornata di Ognissanti e la successiva giornata dedicata ai defunti, perché fanno parte delle nostre radici e delle nostre tradizioni religiose. Successivamente ha aggiunto che ogni anno si spendono 300 milioni di euro per costumi e scherzi che fanno parte di una tradizione non italiana. Il monologo di Mario Giordano è terminato con la distruzione di alcune zucche di halloween.

Il presentatore ha imbracciato la mazza da baseball tricolore e si è accanito sulle zucche sistemate davanti a lui. Il video di questo momento televisivo ha fatto il giro del web, diventando virale in pochissimo tempo.

Il video del monologo di Mario Giordano è diventato virale e ha fatto il giro del web

Le "scenette" di Mario Giordano non sono insolite. Nel suo programma Fuori dal coro, il giornalista ha chiaramente dato una svolta alla sua immagine, in un primo momento moderata quando dirigeva Studio Aperto e il Tg 4.

Il nuovo atteggiamento di Giordano ha abbandonato il giornalista pacato per abbracciare uno stile decisamente più aspro e dare un tono più incisivo alle sue idee prettamente nazionaliste. Con il motto "L'Italia agli italiani", il conduttore di Fuori dal coro è supportato dalle forze politiche di destra. Con la sua striscia quotidiana di attualità e informazione, in onda in prima serata su rete 4, il giornalista è entrato ormai nell'immaginario collettivo diventando a tutti gli effetti una maschera della televisione contemporanea, imitato e spesso oggetto di ironia sul web.