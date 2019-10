Mercoledì 2 ottobre su Real Time è stata trasmessa l'ultima puntata di Matrimonio a prima vista 4. Giunti all'appuntamento finale, le varie coppie hanno dovuto prendere una decisione circa il loro matrimonio. Qualcuna di esse ha deciso di interrompere il percorso nuziale e di separarsi. Qualcun'altra, invece, ha preferito proseguire il cammino mano nella mano con il rispettivo partner, come nel caso di Luca e Cecilia.

Chiunque non fosse riuscito a vedere la puntata finale con le decisioni definitive in diretta tv, non deve preoccuparsi. Matrimonio a prima vista è disponibile interamente in streaming e l'ultima puntata verrà ritrasmessa in tv su Real Time.

Replica dell'ultima puntata di Matrimonio a prima vista 4: dove rivedere il programma in televisione e in streaming

Nel dettaglio, per rivivere le emozionanti avventure dell'ultima puntata di Matrimonio a prima vista 4 trasmessa su Real Time il 2 ottobre, basta disporre di una buona connessione internet.

Dopodiché è necessario recarsi con il proprio pc, tablet o smartphone all'interno del portale web Dplay. Grazie a questa celebre piattaforma, è possibile usufruire della replica delle precedenti puntate.

In alternativa basterà attendere la rimessa in onda in televisione su Real Time. Stando alla guida tv ufficiale, domenica 6 ottobre saranno ritrasmesse le ultime tre puntate a partire dalle ore 15.20 fino alle 18.09 circa.

Infine, si fa presente che, a data da stabilirsi, ci sarà uno speciale dedicato alle coppie. Scopriremo come si è evoluto il rapporto di Luca e Cecilia dopo sei mesi. Si tornerà a parlare anche degli altri quattro single e sicuramente ne vedremo delle belle.

Resoconto puntata finale: divorziati e confermati

Nella puntata finale ciascuna delle tre coppie ha dovuto valutare il proprio percorso matrimoniale e prendere una decisione: proseguire insieme o divorziare.

Dopo aver visionato dei video contenenti scene inedite sul viaggio di nozze e sugli spaccati di vita quotidiana, Luca e Cecilia hanno capito di volersi veramente bene. Ed ecco che la De Stefanis e suo marito sono la seconda coppia nell'intera storia di questa trasmissione italiana a rimanere insieme.

Nozze al capolinea, invece, per Federica e Fulvio. Un risultato pressoché prevedibile visto che i due ragazzi si sono sempre punzecchiati a vicenda arrivando spesse volte a discutere.

Nonostante ciò, da questa esperienza Federica ha tratto delle significative conclusioni. La ragazza ha capito di non essere pronta a fare la moglie poiché è ancora divorata dai dubbi e dalle incertezze.

Finale amaro anche per la coppia composta da Ambra e Marco. Se quest'ultimo si era legato alla donna, lo stesso non si è potuto dire per lei. Se Marco era pronto a rimanere con Ambra, quest'ultima non si è mai sentita abbastanza coinvolta in quanto tra loro vedeva un rapporto amichevole.

E così anche questi due si sono detti addio.