Matrimonio a Prima Vista Italia è da poco giunto al termine della quarta edizione. Durante l'ultima puntata del docu-reality, solo una coppia su tre ha deciso di restare insieme. Mentre Federica e Fulvio e Ambra e Marco hanno lasciato il programma da separati, Cecilia e Luca hanno deciso di proseguire il loro percorso insieme. Pare che i due non si siano lasciati.

Cecilia e Luca non si sarebbero lasciati: hanno ancora gli anelli nuziali

A quanto pare Cecilia e Luca stanno ancora insieme.

Marco Rompetti, uno degli sposi che ha deciso di divorziare, ha organizzato un paio di cene a Terni e nelle foto, anche se in momenti diversi, appaiono sia Luca che Cecilia. Inoltre un particolare importante non è sfuggito ai fan più attenti: all'anulare della ragazza brillava ancora la fede nuziale. Sui social network ci sono degli indizi inequivocabili a testimonianza del fatto che la coppia è ancora insieme: anche Luca indossa ancora la fede e in un video dice ad un'amica che Cecilia li avrebbe raggiunti di lì a poco.

Per scoprire qualcosa di più riguardo le coppie, bisognerà aspettare la puntata speciale di Matrimonio a prima vista sei mesi dopo, che andrà in onda prossimamente. Nel corso della trasmissione verrà svelato il destino delle tre coppie che hanno deciso di sposarsi senza conoscersi. Per quanto riguarda Ambra e Marco e Federica e Fulvio, la situazione si è dimostrata molto chiara sin da subito, quindi ipotizzare un cambiamento nel loro rapporto sarebbe molto difficile. Le due coppie hanno avuto diversi problemi di chiusura, soprattutto da parte delle mogli, che non hanno permesso ai rapporti di decollare.

Il destino delle tre coppie a Matrimonio a prima vista sei mesi dopo

Luca e Cecilia hanno avuto un percorso molto diverso, attirando sin dall'inizio l'interesse di molti fan che hanno tifato per il loro amore. I due si sono lasciati andare sin dal giorno del matrimonio, senza inibizioni, e, probabilmente, questo ha influito molto positivamente sul decollo del loro rapporto. Il loro percorso, poi, ha avuto qualche crisi dovuta alla razionalità e al ritorno alla vita quotidiana, ma l'evidente intensità del loro legame ha fatto ben sperare in un consolidamento.

Il programma Matrimonio a Prima Vista si basa sull'esperimento sociale, guidato da tre esperti in materia, che porta tre coppie di sconosciuti a sposarsi in base alle affinità decise dalla scienza. Di tutte le edizioni, soltanto una coppia è tuttora sposata e si tratta di Francesca Muggi e Stefano Protaggi. L'amore tra i due è stato talmente forte che nel 2018 hanno deciso di rinnovare le proprie promesse anche con il rito religioso.

Anche Luca e Cecilia avranno lo stesso lieto fine? Le premesse ci sono tutte.