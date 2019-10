Quella di Federica e Fulvio è stata la coppia che, all'interno del docu-reality Matrimonio a prima vista, ha vissuto il "no" più difficile. Dopo varie difficoltà e scontri, i due avevano deciso di finire l'esperienza all'interno del programma da separati e dopo sei mesi dalla fine la situazione non si è appianata: i due non hanno riprovato a stare insieme o perlomeno a instaurare un rapporto d'amicizia.

Federica la prima ad affrontare gli esperti

La paura è stata il sentimento che ha predominato nell'animo di Federica durante l'esperimento di Matrimonio a prima vista. La ragazza ha sposato al buio Fulvio, ma le cose non sono andate come i tre esperti (Mario Abis, Nada Loffredi e Fabrizio Quattrini) speravano. Lei si è "chiusa" fin da subito, negando al marito qualsiasi tipo di avvicinamento. Il bacio "forzato" il giorno del matrimonio, tanto richiesto dagli invitati, forse è stato l'unico contatto che c'è stato nella coppia.

Sei mesi dopo la fine di questa avventura, Federica ha incontrato i tre esperti per uno speciale (disponibile in streaming sulla piattaforma online a pagamento Dplay Plus) che andrà in onda su Real Time, martedì 5 novembre a partire dalle 21:10. La ragazza, dopo aver vissuto la sua esperienza "dall'esterno" (ovvero guardando gli episodi in tv), si è pentita del suo comportamento nei confronti di Fulvio; forse le cose sarebbero potute andare meglio se non si fosse chiusa in sé stessa e di conseguenza "bloccata".

D'altro canto, avrebbe preferito da parte di suo marito un atteggiamento più "morbido" (lui cercava costantemente un contatto sia fisico, che mentale), forse in questo modo le cose sarebbero andate diversamente.

Per la mamma di Fulvio, Federica doveva essere più 'accogliente'

Nello speciale anche i parenti e gli amici stretti dei protagonisti hanno un ruolo importante, infatti attraverso dei video hanno potuto esprimere il proprio parere in merito alle vicissitudini della coppia partecipante all'esperimento.

In questo caso, la mamma di Fulvio si è dimostrata contraria con l'atteggiamento attuato dell'ormai ex nuora. Secondo il suo parere, se la ragazza fosse stata più "accogliente", forse il figlio avrebbe potuto avere una chance in più.

Il problema di Federica, però, è sempre stato uno: come ha dichiarato lei stessa ai professionisti, già dal primo impatto sull'altare, lei aveva un chiodo fisso: "Fulvio non mi piace".

A causa di questo pregiudizio, il suo comportamento nei confronti del marito è sempre stato ostile, al punto tale da portare alla rottura definitiva del loro rapporto.

Fulvio e Federica si rivedono, per la prima volta in sei mesi, durante lo speciale

Federica e Fulvio non si sono più sentiti dopo la rottura avvenuta nell'ultima puntata di Matrimonio a prima vista. L'occasione giusta per un incontro arriva proprio durante lo speciale, dove il ragazzo ammette che tra loro non è nato niente proprio perché non c'era un feeling mentale.

Anche in questo stralcio "interviene" la mamma di Fulvio con un video: secondo lei il figlio avrebbe dovuto agire di più e parlare di meno. Il padre di Federica, invece, spera in un ritorno di fiamma. A questo punto come evolverà il loro rapporto? I due dichiarano che, visto che tutt'e due hanno ammesso le proprie responsabilità, la rabbia è passata e che non provano reciproco rancore, per questo proveranno a sentirsi come amici.