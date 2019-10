Il rapporto tra Ambra e Marco, all'interno di Matrimonio a prima vista, è forse quello che ha destato più dubbi anche nell'opinione dei tre esperti (Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini) che seguono il programma. Durante l'ultima puntata lei aveva dichiarato di voler mettere la parola fine al loro rapporto, mentre lui avrebbe voluto proseguire, ma visto il "rifiuto" della ragazza, Marco aveva deciso di non intrattenere un rapporto di amicizia.

Dopo sei mesi, durante lo speciale disponibile su Dplay Plus (e in onda il 5 novembre alle 21:10 su Real Time), le cose non si sono rivelate come lui aveva preveduto: i due non stanno insieme, però tra loro è nato uno splendido rapporto d'amicizia.

Marco: 'Il primo mese è stato confusionario'

È stato un periodo "confusionario" quello che ha trascorso Marco dopo la fine di Matrimonio a prima vista. Il primo mese è stato veramente duro, dove il ragazzo ha cercato di mettere ordine alla sua vita, per capire quali sono stati effettivamente i problemi che hanno portato alla fine del suo matrimonio con Ambra.

Marco ammette che solo durante la messa in onda televisiva si è reso conto delle perplessità che aveva la ragazza nei suoi confronti (soprattutto a livello fisico). Ambra parlava sempre di "mancanza di virilità", ma secondo la dottoressa Nada Loffredi questo concetto è stato un po' stereotipato.

Lui aveva percepito che la ragazza non si sentiva a suo agio, per questo motivo ha cercato spesso di sdrammatizzare la situazione, ma a oggi, forse, avrebbe optato per un atteggiamento più determinato e meno ironico.

Lui non si è mai innamorato di lei, anche se ammette che Ambra rispecchia proprio la sua tipologia di donna ideale: una compagna dolce, che da grande importanza ai valori, come la famiglia. Infatti, a tal proposito, il momento che conserva più caramente del suo matrimonio è il pranzo insieme alla sua famiglia, dove una sua zia (sorella della mamma) aveva messo in risalto delle somiglianze tra Marco e la sua mamma (che purtroppo non c'è più). È stato un momento molto commovente per il ragazzo, soprattutto perché Ambra, sotto il tavolo, gli ha stretto forte la mano.

Marco e Ambra sono rimasti amici

Marco non ha "mantenuto la promessa", infatti lui è Ambra sono rimasti amici. Dopo la fine del programma si sono visti parecchie volte, soprattutto lei è andata spesso a trovarlo a Terni. Durante l'incontro avvenuto per lo speciale, la ragazza ha continuato a ribadire che Marco non l'ha colpita fisicamente e che forse si è un po' chiusa in sé perché aveva paura di creare delle aspettative.

Al momento non hanno storie e dichiarano reciprocamente che sarebbero felici se "l'ex partner" trovasse l'anima gemella, anche se gli esperti mostrano qualche dubbio in merito: secondo loro non è detto che, visto l'affiatamento mostrato dopo la fine del programma, non possa nascere una storia. Anche secondo gli amici di Marco i due potrebbero benissimo essere una coppia. Loro, che hanno frequentato la ragazza fuori dal contesto televisivo, hanno percepito che la vera Ambra, solare e allegra, non è venuta fuori all'interno dell'esperimento.

Forse, in un futuro non tanto prossimo, le cose potrebbero cambiare.