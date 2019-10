Ambra e Marco di Matrimonio a prima vista 4 in onda su Real Time, formano una delle coppie più problematiche di questa edizione. I due non si sono mai visti e conosciuti fino al giorno delle nozze, come previsto dal regolamento del programma. Ambra, sin dai primi istanti in cui ha visto il suo futuro sposo, non è stata attratta fisicamente da lui. Anche durante la celebrazione del matrimonio, la ragazza non ha mai guardato negli occhi Marco.

Le cose non sono andate bene nemmeno durante il viaggio di nozze, caratterizzato da una certa distanza emotiva e fisica da parte di Ambra, nonostante Marco abbia fatto di tutto per farla sentire a suo agio e non averla messa sotto pressione. Entrambi poi si sono ritrovati quando hanno avuto modo di parlare del loro passato, accomunato da due grandi perdite: il padre per Ambra e la madre, alla quale era legato legatissimo, per Marco.

Tuttavia, Nonostante questa ritrovata vicinanza, Ambra non è riuscita ad approcciarsi minimamente al marito. La situazione non è fatta non è affatto cambiata una volta che i due sono tornati a casa, nonostante l'aiuto e consigli degli esperti di Matrimonio a prima vista.

Ambra lascia Marco in Matrimonio a prima vista 4

Marco ed Ambra di Matrimonio a prima vista 4 hanno subito fatto intuire ai fan che loro percorso non sarebbe stato affatto facile.

Il principale ostacolo è sempre stato la distanza fisica di Ambra nei confronti di Marco. Nonostante i consigli degli esperti e la buona volontà di lui, Ambra non ha mai voluto tentare un minimo di approccio fisico con il nuovo marito. Tutto ciò ha rattristato molto Marco, convinto di essere stato l'unico in questa coppia e in questa relazione ad averci veramente creduto e di aver fatto tutto il possibile affinché le cose andassero bene.

Nello stesso tempo, Ambra si è sentita in colpa anche nei confronti dei suoi parenti, ai quali pensa di aver dato una grossa delusione non trovando in Marco l'uomo con il quale condividere il resto della vita.

Ambra e Marco restituiscono le fedi

Prima del confronto finale, sia Ambra che Marco hanno avuto modo di riflettere sul loro percorso. Ambra ha ammesso di aver avuto molti problemi all'inizio della relazione, che l'hanno portata ad allontanarsi fisicamente dal marito.

Marco non ha avuto dubbi nel voler proseguire il matrimonio, sebbene consapevole di non essere ricambiato. Ambra è rimasta ferma sulle sue posizioni, certa di aver provato per Marco solo una grande amicizia, sentimento non sufficiente per continuare una relazione. Come facilmente prevedibile, Ambra e Marco di Matrimonio a prima vista 4 hanno interrotto la relazione. Nessuno dei due ha intenzione di rivedersi.