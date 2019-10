Matteo Salvini è intervenuto al programma radiofonico di Radio1 , Un Giorno da Pecora. Durante l’intervista, il leader della Lega ha replicato alle ultime dichiarazioni della sua ex fidanzata Elisa Isoardi.

Nei giorni scorsi la conduttrice Rai è tornata a parlare del rapporto con l'ex ministro. La Isoardi ha affermato che durante la relazione con il politico, in più di un’occasione avrebbe spiato il telefono del suo uomo.

Dopo aver sbirciato, Elisa ha detto di aver spaccato più volte lo smartphone di Salvini, a causa delle cose che ha trovato all’interno. La Isoardi ha ammesso di non essersi mai pentita, inoltre, di aver messo la foto su Instagram in teneri atteggiamenti con il suo ex che ha fatto molto discutere il web. Infine, la conduttrice de La Prova del Cuoco ha ammesso di essere in buoni rapporti con il suo ex fidanzato e di averlo chiamato, dopo il malore avuto pochi giorni fa per cui è stato necessario un controllo ospedaliero.

Il leader della Lega: ‘Ho una fidanzata per volta’

Matteo Salvini è stato protagonista di un siparietto piuttosto simpatico con i conduttori radiofonici di Rai Radio 1. Geppi Cuccari e Giorgio Lauro, sulla scia del tormentone estivo del Papeete, hanno offerto un mojito al politico. In seguito, dopo aver chiesto a Salvini se avesse mai cantato Bandiera Rossa, è partita l’intervista.

Ad Un Giorno da Pecora, l’ex Premier ha smentito le affermazioni della sua ex fidanzata.

Salvini ha precisato che la password del suo telefono è molto facile da individuare, poiché è formata dai numeri da 1 a 6.

Quando i conduttori hanno fatto notare all’ospite che la sua fidanzata si sarebbe arrabbiata dopo aver scoperto qualcosa di 'compromettente' sul telefono, Salvini ha dichiarato: “Sui miei telefoni ci sono solo cose di lavoro, non trovate altro. Io ho una fidanzata alla volta”.

Per quanto riguarda l’aneddoto raccontato dalla Isoardi, sul fatto di aver spaccato più volte il cellulare del suo compagno, il diretto interessato ha negato questa cosa puntualizzando che quel telefono lo ha da circa 8 anni.

Salvini: nessun matrimonio (per ora) con Francesca Verdini

Matteo Salvini durante l’intervista radiofonica ha parlato anche del rapporto con la sua attuale fidanzata. Incalzato dai conduttori, ha riferito di essere molto felice al fianco di Francesca Verdini.

Sebbene tra i due la relazione prosegua a gonfie vele, il leader leghista ha precisato che al momento non ci sarà nessun matrimonio: “Non sono in programma le nozze, lei è molto giovane”.