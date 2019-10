Da quando la conduzione del talent-show Amici Celebrities è passata a Michelle Hunziker, si sono innescate numerose polemiche sul web. Infatti, da una settimana a questa parte, la conduttrice svizzera ha subito numerose critiche. Queste ultime si sono moltiplicate nel momento in cui si è appreso del rientro di Maria De Filippi nel programma durante la semifinale di oggi, 16 ottobre, in qualità di giudice speciale.

L'ex moglie di Eros Ramazzotti ha deciso di intervenire in prima persona sulla questione, rilasciando una serie di dichiarazioni sul suo profilo Instagram per chiarire come sono andate realmente le cose. La Hunziker ha infatti smentito che il ritorno della collega lombarda sia stata una mossa strategica per provare a rilanciare gli ascolti Tv del programma.

Michelle Hunziker è subentrata in corsa al talent-show perché già impegnata a Striscia la Notizia

La presentatrice elvetica ha voluto innanzitutto spiegare perché è subentrata a Maria De Filippi ad Amici Celebrities quando la trasmissione era ormai iniziata da diverse settimane.

In un primo momento ha raccontato che la collega milanese l'ha contattata in estate per proporle di essere al timone del programma. Inizialmente è rimasta spiazzata dalle parole della moglie di Maurizio Costanzo, ma subito dopo si sono accordate per condurre la metà delle puntate ciascuna, tenendo conto dei rispettivi impegni di lavoro.

Inoltre ha aggiunto di essere ben consapevole che ormai da circa vent'anni Maria De Filippi è il volto di punta di Amici, una sorta di icona televisiva.

'Amici Celebrities una delle più belle sfide degli ultimi anni'

Michelle Hunziker ha spiegato cos'ha provato nel momento in cui la De Filippi le ha chiesto di essere la padrona di casa di Amici Celebrities: "Quando una collega che stimi così tanto ti chiede di fare una cosa così, tu non solo accetti di buon grado, ma dici sai che c'è? Lo faccio proprio di cuore".

La conduttrice 42enne, dopo aver ribadito la sua ammirazione verso Maria, ha aggiunto che Antonio Ricci, nel momento in cui l'ha confermata a Striscia la Notizia, le ha detto che non avrebbe potuto condurre due trasmissioni in contemporanea.

E così, mentre lei teneva fede all'impegno con il Tg satirico di Canale 5, La De Filippi tornava al timone dei primi tre appuntamenti del talent-show dedicato ai personaggi famosi.

Sempre su Instagram, la Hunziker ha confessato che questa versione del format è: "Una delle più belle sfide, delle più belle scuole che abbia fatto negli ultimi anni. Ed è più difficile questa di Sanremo 2018. Entrare in una situazione del genere da una parte è ovviamente da matti.

Ma a me piacciono queste sfide".

Dunque la presentatrice elvetica ha sempre saputo delle difficoltà che avrebbe dovuto affrontare nel raccogliere il testimone della De Filippi. Nelle battute conclusive del suo intervento, la moglie di Tomaso Trussardi ha risposto a chi ha insinuato che il rientro della collega lombarda al talent nella semifinale sia dettato dalla necessità di rilanciare gli ascolti Tv: "Dovete sapere una cosa - ha sottolineato Michelle Hunziker - nella vita le cose più belle si fanno in squadra, insieme.

E noi siamo stati una squadra".