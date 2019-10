Nathaly Caldonazzo dopo l’addio ad Andrea Ippoliti ha deciso di ripartire da sé stessa. In queste ore la soubrette è tornata al centro del Gossip per uno scatto postato sui social in compagnia di Ricky Costantino.

Come molti sanno, la Caldonazzo è tornata single dopo che il suo fidanzato all’interno del villaggio si era avvicinato pericolosamente alla single Zoe. I due, dopo un acceso confronto, hanno deciso di prendere strade differenti.

Nelle scorse ore i fan di Nathaly hanno ipotizzato che l’ex concorrente di Temptation Island Vip abbia ritrovato il sorriso al fianco di uno dei tentatori.

Nathaly felice con Ricky

Nella giornata di oggi, Nathaly Caldonazzo ha postato una foto insieme a Ricky, ovvero uno dei single presenti nel villaggio delle ragazze. Dalle immagini comparse sul web, i due non erano solo ma bensì in compagnia di Alessandro e Riccardo.

Quest’ultimi sono stati rispettivamente i tentatori di Serena Enardu e Delia Duran.

Fin qui non ci sarebbe nulla, poiché gli ex protagonisti del docu-reality potrebbero aver dato vita ad una rimpatriata. A far insospettire i fan che tra Nathaly e Ricky vi sia del tenero sarebbero alcuni indizi lasciati sul web.

L’ex diva del Bagaglino, infatti, sarebbe apparsa molto a suo agio con Costantino, tanto che con il single avrebbe anche condiviso la macchina.

Gli altri due ragazzi, invece, avrebbero utilizzato un altro auto. Inoltre, sotto lo scatto è arrivato un commento di Serena Enardu. La concorrente sarda avrebbe scritto: “Belliii”. Infine, alle varie domande dei follower la Caldonazzo avrebbe messo dei like a tutti coloro che le hanno chiesto se sia fidanzata con Ricky.

Ricordiamo, che al momento le voci rimangono tali poiché la diretta interessata nel post come didascalia ha utilizzato solamente parole legate all’amicizia.

Andrea Ippoliti nel mirino dell’ex moglie: ‘Danneggi i tuoi figli’

Mentre Nathaly Caldonazzo potrebbe aver ritrovato il sorriso al fianco di Ricky Costantino, Andrea Ippoliti è finito nel mirino della sua ex moglie. Daniela su Instagram avrebbe dato luogo ad un duro sfogo, in cui critica duramente la nuova relazione dell’imprenditore romano. Stando alle parole di Daniela, Ippoliti con il suo comportamento danneggerebbe solamente il rapporto con i suoi figli.

Secondo Daniela, Andrea trascorrerebbe sempre più tempo con Zoe Mallucci, togliendolo ai suoi ragazzi. Intanto, l’ex concorrente di Temptation Island nei giorni scorsi avrebbe dato luogo anche ad un acceso scontro con Nathaly Caldonazzo. I due ex fidanzati negli studi di Uomini e Donne si sono attaccati l’uno con l’altro, rinfacciandosi anche delle cose legate al passato.