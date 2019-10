Nicolò Ferrari è tornato di nuovo al centro del Gossip. Stando ad alcuni pettegolezzi, l'ex corteggiatore sarebbe stato avvistato in più di un'occasione al fianco di Giulia Cavaglià. Fin da subito la notizia è sembrata surreale ma viste le ripetute segnalazioni, ha deciso di intervenire in merito proprio il diretto interessato.

In questi giorni giorni Nicolò è intervenuto sul suo profilo Instagram per smentire alcune voci sul suo conto.

Nello specifico, un utente gli ha chiesto se fosse uscito con l'ex fidanzata di Manuel Galiano. La risposta di Ferrari non si è fatta di certo attendere: senza troppi giri di parole, il giovane ha dichiarato con tono stizzito: "Ma queste notizie da dove escono? Comunque no". Insomma, Nicolò ha subito messo a tacere le voci che lo vedevano coinvolto sentimentalmente con Giulia Cavaglià.

Altri fan dell'ex corteggiatore invece, gli hanno chiesto in quale rapporti sia con Lorenzo Riccardi.

I due ragazzi, anche se hanno mostrato di essere ottimi amici, da un paio di tempo sembrano essersi allontanati. Ai pettegolezzi di un ipotetica discussione, Ferrari ha ribadito di non aver mai litigato con Riccardi. Lorenzo e Nicolò attualmente non si frequentano perché gli impegni lavorativi li hanno portati a prendere due strade differenti. Nonostante tutto, i due ex protagonisti del dating di Maria De Filippi, quando possibile, cercano sempre di passare del tempo insieme. Nel frattempo, è stato smentito anche il presunto ritorno di fiamma tra Nilufar e Giordano.

Tutti i progetti di Nicolò

Nicolò Ferrari dopo aver smentito le voci di un possibile flirt con Giulia Cavaglià e aver chiarito di essere in ottimi rapporti con Lorenzo Riccardi, ha parlato dei suoi progetti di lavoro per il futuro. Come molti sanno il giovane in questo periodo è impegnato nel programma di Real Time "Riccanza". Oltre a questo programma, Nicolò presto sarà impegnato in altri progetti di lavoro, ma al momento il giovane ha preferito non sbottonarsi più di tanto. Ai follower che gli avrebbero chiesto se è vero che abbia partecipato a dei cast per alcuni reality francesi, Ferrari ha preferito rimanere sul vago.

Nilufar Addati: nessun ritorno di fiamma con Giordano

Quando si parla di Nicolò Ferrari non si può fare a meno di pensare a Nilufar Addati. L'ex tronista partenopea nei giorni scorsi ha fatto chiarezza su un ipotetico ritorno di fiamma con Giordano Mazzocchi. A quanto pare il video che circola sul web in cui i due fidanzati appaiono felici, apparterrebbe al passato. La Addati su Instagram ha fatto sapere di voler proseguire per la sua strada.

Poi, come sottofondo avrebbe scelto un brano del rapper Random in cui alcune parti del testo dicono: "Indietro non si torna".