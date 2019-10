Non accennano a placarsi i gossip su due ex protagonisti di Uomini e Donne che sembra si stiano pian piano riavvicinando: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Da un mese a questa parte, infatti, la napoletana e l'ex compagno sono stati avvistati uno accanto all'altra in più occasioni, l'ultima qualche ora fa: è la città di Milano a fare da scenario a quello che sembra essere un possibile ed attesissimo ritorno di fiamma.

Nilufar e Giordano ancora vicini in un locale milanese

Dopo qualche giorno di silenzio, probabilmente dettato dalla distanza geografica che intercorreva tra loro (lei era a Roma o Napoli e lui a Milano), Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono finiti di nuovo al centro del Gossip. Come riporta il blog Isa&Chia in queste ore, i due ex fidanzati sono stati paparazzati da una fan mentre si trovavano uno accanto all'altro in un popolare bar della città.

Chi ha fotografato l'ex coppia al Radesky, racconta che, sebbene fossero in compagnia di altre persone (come si vede chiaramente dallo scatto che sta facendo il giro del web), tra loro potrebbe essere ancora qualcosa.

"Gatta ci cova", ha commentato chi si è imbattuto per caso negli ex protagonisti di Temptation Island Vip. Non è la prima volta, però, che il romano e la napoletana vengono avvistati nel capoluogo lombardo di recente: nelle scorse settimane, infatti, sono state almeno tre le circostanze nelle quali l'ex tronista di U&D è stata vicinissima al ragazzo che ha scelto davanti alle telecamere e con il quale ha vissuto una bella ma tormentata storia d'amore.

Il commento degli amici: 'Legame strano'

Che tra Nilufar e Giordano stia accadendo qualcosa è palese: da quando si sono detti addio all'inizio del 2019, infatti, i due non si sono più né visti né sentiti, questo almeno fino ad un paio di settimane fa. Tutte le volte che la Addati si è recata a Milano, qualche fan l'ha avvistata nella stessa comitiva dell'ex fidanzato, che si è trasferito da poco in Lombardia per questioni lavorative.

Nei giorni scorsi, inoltre, una pagina Instagram che si occupa di gossip (Very Inutil People) ha riportato quello che sarebbe il commento degli amici dei due ragazzi alle voci su un loro presunto riavvicinamento. Pare che chi conosce bene sia la Addati che Mazzocchi, definisca "strano" il legame che hanno attualmente: sebbene non si possa ancora parlare di ritorno di fiamma, sembra che i due ex di Uomini e donne stiano tentando di ricucire il loro rapporto a piccoli passi.

Fino ad ora, né Nilufar né Giordano hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sul loro chiacchierato riavvicinamento: entrambi i giovani, infatti, stanno molto attenti a non alimentare le speranze dei fan pubblicando qualcosa di "compromettente" sui social network.