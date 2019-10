Nilufar Addati è stata intervista dai microfoni di Radio Italia Anni 60. Nel programma radiofonico la giovane è tornata a parlare del rapporto con il suo ex fidanzato Giordano Mazzocchi.

Fino a qualche giorno fa, giravano delle voci di rumors su un ipotetico ritorno di fiamma tra l’ex tronista partenopea e Giordano. Durante l’intervista gentilmente concessa al programma radiofonico ''Turchesando'', la ragazza ha tagliato corto: “Abbiamo dei rapporti civili”.

A quanto pare la Addatti ha chiuso categoricamente ad una rappacificazione con il suo ex corteggiatore. Ricordiamo, che di recente su Instagram aveva già rotto il silenzio in merito alla vicenda, dichiarando: “Indietro non si torna”. Dunque, tutti i fan della coppia che speravano in un lieto fine tra i due dovranno rassegnarsi. I due ex protagonisti di Uomini e donne ormai, hanno intrapreso due strade differenti e sono arrivati ad un punto di non ritorno.

Come molti sanno i rapporti tra Nilufar e Giordano, si sono incrinanti con la partecipazione al reality di Canale 5, Temptation Island Vip. In merito a questo la giovane, incalzata dal conduttore radiofonico, ha confidato che non si è pentita di aver partecipato: “Temptation prima ti mette alla prova come persona, poi come coppia”.

Infine, sul capitolo legato all'amore la Addati non ha nascosto che se mai arriverà un nuovo ragazzo sarà pronta ad aprire il suo cuore.

Nilufar: rifiuta il Grande Fratello Vip

Durante l’intervista l’ex tronista partenopea ha fatto chiarezza anche su un eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip. In merito alla possibilità di diventare una concorrente della Casa più sputata d’Italia, la diretta interessata ha detto: “Non credo che sia un’esperienza che per ora possa farmi bene”. Tuttavia, il motivo per il quale la Addati non sia propensa a partecipare non è stato svelato.

Magari, se ci sarà una proposta potrebbe anche ripensarci. Per quanto riguarda i rapporti con Maria De Filippi, l’ex tronista ha confidato di essere buoni.

Giordano Mazzocchi beccato con Barbara Fumagalli

Mentre Nilufar ha chiuso ad un ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato, anche Giordano Mazzocchi sembra aver voltato pagina. Qualche sera fa il giovane è stato beccato all'uscita della discoteca Hollywood di Milano, in compagnia di Barbara Fumagalli.

I due sono stati avvistati anche in tarda notte, mentre si riparavano da nubifragio che ha colpito il capoluogo meneghino. Se tra i due vi sia del tenero, oppure, una semplice amicizia al momento non è dato saperlo. I due protagonisti del curioso episodio, hanno preferito scegliere la via del silenzio. Ricordiamo, che Barbara oltre ad essere una modella quest’estate è stata al centro del Gossip per aver frequentato Andrea Damante.