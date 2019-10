Come tutte le domeniche, anche oggi 27 ottobre torna l'appuntamento con "Non è l'Arena", il talk show condotto da Massimo Giletti in onda in prima serata su La7. Puntata speciale quella odierna: il programma andrà, infatti, in onda dalle 20:35, quando le urne in Umbria (dove si vota per eleggere il nuovo Presidente della Regione) saranno ancora aperte. Per questo non sarà possibile parlare di Politica: niente dibattiti o interviste a leader politici, dunque.

Inoltre la puntata di oggi di "Non è l'Arena" durerà di meno: alle 23:00, infatti, Massimo Giletti lascerà la linea a Enrico Mentana, che seguirà lo spoglio elettorale con una delle sue celebri maratone. Ospite dalle puntata, quindi, Paolo Bonolis.

Anticipazioni 'Non è l'Arena' di domenica 27 ottobre: intervista a Paolo Bonolis

Il piatto forte della puntata sarà l'intervista a Paolo Bonolis. Il conduttore romano presenterà a Giletti il suo nuovo libro "Perché parlavo da solo", come ha già fatto a Verissimo lo scorso sabato 19 ottobre.

Sarà una lunga intervista quella al conduttore di Avanti un altro, in cui presumibilmente si toccheranno tantissimi temi (dalla vita privata alla carriera). La presenza di Paolo Bonolis a Non è l'Arena non sarà, tuttavia, inedita: il conduttore romano, infatti, ha già partecipato al programma il 10 giugno 2018: in quell'occasione parlò anche di politica e di calcio. Infatti è nota la sua passione per l'Inter e, quando ne ha la possibilità, ne parla spesso.

Non solo Bonolis: a 'Non è l'Arena' del 27 ottobre si parlerà anche di altre tematiche di attualità

L'intervista a Paolo Bonolis non sarà l'unica cosa di cui si parlerà nella puntata di stasera di "Non è l'Arena". Nel corso della puntata è previsto anche un intervento della giornalista de "Il Fatto Quotidiano" Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha già partecipato al programma, nelle scorse settimane, nelle vesti di opinionista.

Vi è anche curiosità per quanto riguarda ciò che è accaduto in settimana dopo l'ospitata di Pamela Prati della scorsa domenica, 20 ottobre. Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, in settimana ha annunciato di voler agire per vie legali nei confronti del programma di Giletti. La donna, infatti, ha accusato di non aver mai dato l'autorizzazione a mostrare il servizio che il programma ha fatto su di lei.

All'Adnkronos ha dichiarato: "Trovo assurdo che Giletti, che si vanta sempre di essere in una testata giornalistica, mi abbia mandato un cronista con la telecamera nascosta facendomi seguire per tutto il viaggio da Bari a Roma, senza dirmi nulla“. Massimo Giletti, nel corso della puntata di stasera, risponderà? L'appuntamento con "Non è l'Arena" è per stasera, 27 ottobre, dalle ore 20:35 su La7 e in alternativa sul sito di La7 in diretta streaming.