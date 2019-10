L'addio tra Pago e Serena Enardu dopo la partecipazione a Temptation Island Vip continua ad essere uno degli argomenti più discussi sul web e sui social. Recentemente i due sono stati ospiti anche a Uomini e donne, dove hanno avuto modo di confrontarsi nuovamente in seguito al falò finale; in quella occasione, bella Serena ha confermato di non provare più amore nei confronti del cantante. Intanto, moltissimi fan social hanno notato che dopo questo addio, Pago è tornato a mettere dei 'like sospetti' sui social alla sua ex Miriana Trevisan, mamma di suo figlio.

I like di Pago all'ex Miriana Trevisan dopo l'addio con la Enardu

Pago, da quando ha detto addio alla sua relazione con la Enardu è tornato ad essere molto attivo su Instagram e i fan più attenti hanno notato il fatto che avesse messo diversi 'like' alle foto che sono state postate in rete da Miriana Trevisan, la showgirl che per tanti anni è stata legata sentimentalmente al cantante e che gli ha dato anche un figlio.

Immediata la reazione di Miriana, la quale ha deciso di intervenire in prima persona con un commento su Instagram, precisando che, essendo genitori, tra lei e Pago c'è una grande stima: ''Siamo due genitori, ci stimiamo''. I due, infatti, sono rimasti in ottimi rapporti in seguito alla separazione, così come ha confermato la Trevisan stessa in una recente intervista concessa alla rivista 'Novella 2000'.

La showgirl ha definito Pago un uomo e un papà eccezionale, che stravede per suo figlio Nicola. Prima di partire per Temptation Island, lo ha informato del fatto che sarebbe stato assente per un po' di tempo e questo gesto è stato apprezzato molto dalla Trevisan. ''Pago stravede per suo figlio'', ha dichiarato al settimanale.

Intanto Serena Enardu, dopo la partecipazione a Uomini e donne dove c'è stato il secondo confronto finale con Pago, ha risposto ad alcune delle domande che le sono state fatte sui social.

Va detto che la Enardu è stata fortemente criticata per il suo modo di fare all'interno del villaggio delle tentazioni e spesse volte non sono mancati neppure gli insulti.

La reazione di Serena Enardu dopo le critiche social

Tuttavia Serena, con molta tranquillità, ha dichiarato di non aver voluto cancellare i commenti negativi arrivati sul suo conto anche se ci ha tenuto a sottolineare che dire addio a Pago non è stato affatto facile e che ancora oggi, dire di volergli semplicemente bene è assolutamente riduttivo.

Insomma un addio tutt'altro che semplice quello tra Pago e Serena, dato che hanno vissuto assieme per ben sette anni. Eppure la presenza del tentatore Alessandro a Temptation Island Vip è stata fondamentale per far sì che Serena prendesse in mano le redini della situazione e si decidesse a chiudere definitivamente questa storia d'amore.