Tra le coppie più chiacchierate dell'ultima edizione di Temptation Island Vip vi è quella composta da Pago e Serena Enardu. Il percorso della coppia non è stato per niente facile all'interno del villaggio delle tentazioni, complice il comportamento libertino della donna che si è lasciata andare con il single tentatore Alessandro. Tra i due si è creato un ottimo feeling tale da far capire alla Enardu di non provare più un sentimento nei confronti del cantante. E alla fine i due si sono detti addio definitivamente al falò finale. Ma cos'è successo una volta terminate le riprese del reality?

Possiamo svelarvi che Pago e Serena si sono rivisti più volte, così come svelato nel corso del confronto avvenuto a Uomini e donne.

Il nuovo confronto tra Pago e Serena nello studio di U&D

Le anticipazioni sulla prossima puntata di Uomini e donne trono classico, infatti, rivelano che in studio ci sarà spazio anche per un nuovo confronto che vedrà protagonista proprio la coppia più discussa di questa edizione di Temptation Island Vip.

I due si ritroveranno faccia a faccia al cospetto di Maria De Filippi e li vedremo ribadire ancora una volta che a distanza di settimane dalle fine della trasmissione di Canale 5, hanno preferito dirsi addio.

Un confronto che si preannuncerà decisamente movimentato ma tuttavia caratterizzato da un grande rispetto che mostreranno l'uno nei confronti dell'altro. Pago, in particolare, ribadirà che lui non si era reso conto (prima di prendere parte a Temptation) che la loro storia d'amore stesse attraversando un momento di difficoltà e ha aggiunto che se avesse intuito prima la decisione di Serena di volerlo lasciare, non avrebbe partecipato alla trasmissione e quindi avrebbe impedito che tale scena avvenisse al cospetto di milioni di spettatori.

Pago chiederà di non far entrare il tentatore Alessandro

La Enardu, invece, dal canto suo, ha ammesso di aver sbagliato perché non ha avuto il coraggio di dire la verità nel momento del falò finale. Ad oggi, infatti, Serena si è resa conto che le faceva male ammettere a se stessa di non amare più Pago e non voleva dargli questo 'colpo di grazia'.

I due, una volta terminate le registrazioni di Temptation Island Vip, si sono rivisti in diverse occasioni: Pago è passato a casa della Enardu per prendere le sue cose prima di trasferirsi in un altro appartamento.

Durante il confronto avvenuto a Uomini e donne, inoltre, il cantante ha chiesto a Maria De Filippi di non far entrare in studio il single tentatore Alessandro, che sembrava aver fatto breccia nel cuore di Serena. Pago ha preferito non vederlo e soprattutto non ascoltare ciò che aveva da dire su questa esperienza.