A neppure un paio d'ore dalla diffusione della notizia relativa alla presenza di Pamela Prati alla prossima puntata di Domenica In, è arrivato lo "stop" della Rai. L'agenzia di stampa AdnKronos ha anticipato che i vertici di rete hanno bloccato l'ospitata della showgirl, probabilmente per evitare di dare ulteriore spazio al "caso Mark Caltagirone".

Dagospia ha aggiunto che la soubrette sarda avrebbe preso parte al programma di Rai 1 a titolo gratuito e che sarebbe intervenuta per scusarsi con la conduttrice e con il pubblico per le dichiarazioni non veritiere che aveva rilasciato qualche mese fa.

Salta l'intervista della Prati a Domenica In

Il ritorno di Pamela Prati in Rai, dunque, sarebbe rimandato: poche ore fa, infatti, è stato comunicato che la showgirl non prenderà parte alla puntata di Domenica In del 27 ottobre come preannunciato da diversi organi di stampa e da lei stessa sui social network. Stando a quanto riportato da AdnKronos, sarebbero stati i vertici della Tv di Stato a porre il veto sul ritorno dell'ex primadonna del Bagaglino nello show domenicale condotto da Mara Venier. Questa decisione sarebbe legata alla presunta volontà dei dirigenti di Viale Mazzini di non alimentare ulteriormente il cosiddetto "caso Mark Caltagirone".

Nella mattinata di ieri, 25 ottobre, quando era circolata la notizia dell'approdo della Prati a Domenica In, Michele Anzaldi, segretario della commissione Vigilanza Rai, aveva pubblicato un tweet nel quale auspicava che per l'intervista non fosse riconosciuto alcun cachet alla showgirl, a differenza di quanto accaduto qualche mese fa, quando le erano stati versati 3mila euro per raccontare delle falsità sulle nozze con il presunto fidanzato: "Rai 1 rispetti i soldi dei cittadini".

Alberto Dandolo, il giornalista che per primo aveva parlato della partecipazione della sessantenne sarda a Domenica In, aveva anche aggiunto che non avrebbe percepito alcun compenso: dunque, la chiacchierata con Mara Venier sarebbe stata del tutto a titolo gratuito.

La ragione principale per la quale la Prati aveva accettato di tornare dinanzi alle telecamere della trasmissione domenicale, pare fosse quella di chiedere scusa sia alla Venier che al pubblico per essersi presa gioco di tutti quando aveva svelato i particolari di una storia d'amore che, in realtà, non era mai esistita.

Il post Instagram della Prati con la Venier

Prima che la Rai bloccasse il suo ritorno a Domenica In, Pamela Prati era intervenuta sui social network per annunciare che sarebbe stata nuovamente ospite della Venier.

"Finalmente torno a casa, da mia sorella Mara. Sarò dove tutta questa storia è iniziata e dove finirà per sempre", aveva scritto la soubrette su Instagram come commento ad una foto che la ritraeva insieme alla presentatrice.

Dagospia, oltre ad anticipare l'ospitata della sarda, aveva informato i lettori che avrebbe fatto anche un'eclatante confessione sul "Prati-Gate", una dichiarazione che avrebbe messo fine una volta per tutte ad un'oscura vicenda di cui si è parlato per diversi mesi.

Adesso, però, il "no" della Rai ha bloccato tutto: chissà se la Venier durante la diretta di domani 27 ottobre dirà qualcosa in merito a questo dietrofront che ha annullato l'atteso ritorno della Prati a Domenica In.