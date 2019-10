Sono stati ufficialmente rivelati i nomi dei protagonisti che prenderanno parte all'edizione 2020 di Pechino Express. Il programma televisivo andrà in onda come sempre su Rai 2 dal prossimo febbraio. Secondo le ultime anticipazioni, la nuova edizione del reality show regalerà emozioni assolutamente da non perdere. Questo grazie soprattutto alle 10 coppie che sono state scelte per prendere parte a questa avventura e al viaggio insidioso che questi ultimi dovranno affrontare alla scoperta della Cina, Corea del Sud e Thailandia.

Inoltre, c'è da dire che tra questi concorrenti spiccano tanti volti noti, tra cui molti ex protagonisti di programmi di Mediaset come il Grande Fratello e Uomini e Donne. Sempre secondo le ultime news del programma, anche per questa nuova edizione la maggior parte delle coppie partiranno insieme per questa avventura. Poi, ce ne saranno altre che invece potrebbero aggiungersi nel corso delle puntate.

Gli autori del reality di Rai 2 hanno svelato i nomi delle 10 coppie che parteciperanno a Pechino Express 2020

Tra i protagonisti ci saranno, Asia Argento in compagnia di Vera Gemma che formeranno la coppia delle figlie d'arte essendo rispettivamente figli di Dario Argento e Giuliano Gemma. Poi ci sarà Enzo Miccio che insieme alla Gianuzzi formeranno i wedding planner. La coppia delle collegiali sarà invece formata da Jeniffer Poni e Nicole Rossi.

Poi, ci sarà il presentatore romano Max Giusti che insieme a Marco Mazzocchi prenderà parte alla coppia dei gladiatori. Invece la quinta coppia sarà formata dai 'guaglioni' Gennaro Lillio ex gieffino e Luciano Punzo.

Ma non è finita qui, in quanto le altre coppie sono formate da quella padre e figlia (Marco Marchisio e Ludovica Marchisio), gli inseparabili formata dai gemelli Two Twins Valerio e Fabrizio Salvatori, i palermitani formata da Vitrano e Casisa, le top formata da Ema Kovac e Dayane Mello. Infine, ci sarà la coppia mamma e figlia formata dall'ex Isola dei famosi ed ex di Uomini e Donne, Soleil Sorgè e Wendy Kay.

Pochi mesi all'inizio dell'edizione 2020 di Pechino Express

Dunque, l'attesa cresce sempre di più per la messa in onda del programma. Gli autori hanno deciso di rilanciare Pechino Express e si aspettano un ritorno col botto, grazia alla precisa scelta delle dieci coppie in gara. Infatti, gli autori hanno affermato di aver scelto le 10 coppie, in modo tale da far ritornare il reality ai fasti delle prime edizioni.

Lo svelamento delle coppie è avvenuto direttamente dalla pagina ufficiale del programma di Rai 2 e al momento i fan del reality show sembrerebbero essere molto soddisfatti per la scelta dei protagonisti. Ora non ci resta che aspettare febbraio per la messa in onda di Pechino Express 2020.