Debutterà stasera 3 ottobre alle 21,15 su Premium Stories Pretty Little Liars: The Perfectionists, lo spin-off della serie di successo creata da Marlene King. Tra omicidi e verità nascoste il pubblico ritroverà due personaggi della 'serie madre', Alison DiLaurentis e Mona Vanderwaal. Quest'ultime si trasferiranno a Beacon Heights, una cittadina apparentemente tranquilla dove in realtà niente è come sembra.

A differenza di Pretty Little Liars che è andato in onda per ben sette stagioni, anche il secondo spin-off ha avuto vita breve. Il primo tentativo era fallito con 'Ravenswood' nel 2013, cancellato dopo la prima stagione. Meno di una settimana fa è stato confermato lo stesso destino per la serie The Perfectionists, che risulta perciò composta da un'unica stagione.

La trama di PLL: The Perfectionists

La Serie TV The Perfectionists è ambientata nella cittadina di Beacon Heights dove Alison DiLaurentis decide di trasferirsi per fuggire dai problemi che ha con la moglie Emily.

Ormai non c'è più traccia dell'adolescente a tratti malvagia, egoista e fragile che il pubblico aveva conosciuto nei flashback di Pretty Little Liars quando si credeva fosse morta. La giovane protagonista è la stessa delle ultime stagioni della serie originaria, un'insegnante composta e formale. La DiLaurentis adesso insegna inglese alla Beacon Heights University e il destino la riunisce a Mona Vanderwaal, anch'essa lì per iniziare una nuova vita.

Alison fa la conoscenza dei suoi studenti, ma in particolare di quattro ragazzi: Dylan, Caitlin, Nolan e Ava. Il gruppo, come il resto della comunità, vive nella costante necessità di raggiungere la perfezione, ma ciascuno nasconde oscuri segreti e bugie che culminano nella morte di uno dei quattro studenti. Alison e Mona si ritrovano così coinvolte in un nuovo mistero.

PLL: The Perfectionists cancellato da Freeform per bassi ascolti

Pretty Little Liars è stato il teen drama giallo che ha accompagnato l’adolescenza di molti telespettatori per sette stagioni, tra il 2010 e il 2017.

Ha raccontato la storia di un gruppo di amiche meno innocenti di quel che sembravano, alle prese con genitori imperfetti, omicidi, funerali e ricatti. Ha parlato di rapimenti, atti di bullismo a scuola, permanenze in istituti psichiatrici, tradimenti e feste da incubo. Nel fare tutto ciò spesso ha mancato di realismo ed è diventata sempre meno credibile. Nonostante questo, il pubblico ha continuato a seguire le vicende di Spencer, di Aria e di tutti i personaggi, al punto da diventare un cult tra gli appassionati di serie tv.

La stessa sorte non è toccata a The Perfectionists, cancellata pochi giorni fa dall'emittente Freeform per i bassi ascolti e le critiche negative. La prima e unica stagione è andata in onda negli Stati Uniti dal 20 marzo al 22 maggio di quest'anno. In Italia debutterà stasera su Premium Stories, il canale Mediaset ormai disponibile da alcuni mesi sulla piattaforma Sky. La stagione è composta da dieci episodi che saranno anche proposti al pubblico, con la cadenza di un episodio a settimana, in streaming su Infinity il giorno successivo alla messa in onda.