Francesca De André il 10 ottobre è tornata sul piccolo schermo. La genovese per la prima volta è stata ospite di Barbara D'Urso nel salotto di Pomeriggio 5, dopo il malore accusato dietro le quinte degli studi Mediaset. Due settimane fa la 29enne sarebbe dovuta intervenire a Live-Non è la d'Urso insieme al fidanzato Giorgio, per sottoporsi al gioco delle sfere. Purtroppo però prima della diretta, la giovane si è sentita male.

In breve tempo la conduttrice e tutto il suo staff si sono adoperati per trasferire la giovane in ospedale.

A distanza di giorni Francesca è tornata su piccolo schermo per respingere le accuse lanciate da Gennaro, per replicare alle sorella Fabrizia e parlare del malore che l'ha colpita.

Per quanto riguarda i problemi di salute, la figlia di Cristiano De André ha ammesso di non vivere un periodo facile. Anche se Francesca si dice una donna forte, questa volta è stata buttata giù.

Le cause del malore della De André

Nel pomeriggio di ieri, Francesca De André ha confessato di avere avuto un malore dovuto al forte stress subito nei giorni precedenti. Con tutta probabilità le cause sarebbero da attribuire alla rottura con Gennaro Lillio, il ritorno di fiamma con Tambellini e la lite con la sorella Fabrizia.

L’ex gieffina nel salotto della d'Urso ha raccontato di aver avuto un calo nervoso: “Sto un po’ meglio ma non del tutto”.

Di quei momenti la genovese ha riferito di non ricordare nulla, solamente di essersi svegliata in ospedale. Prima di concludere il discorso legato al malore, Francesca ha spezzato una lancia in favore di Tambellini. Il giovane avrebbe scelto di restare a Live, perché rassicurato dall'agente della De André.

Durante l'intervista la nipote del Faber è tornata a puntare il dito contro la sorella Fabrizia e Biagio D'Anelli.

Stando al racconto di Francesca, entrambi sarebbero gli artefici di un complotto ai danni di Giorgio. Nonostante le accuse rivolte da Francesca, Fabrizia ha negato tutto ed ha dichiarato che la porta per la sorella è sempre aperta.

De André-Lillio, lei al vetriolo: 'Gennaro non ha niente da fare'

Francesca De André nel salotto di Pomeriggio 5 ha replicato alle accuse lanciate da Gennaro Lillio. Ricordiamo, che il modello partenopeo qualche settimana fa ha dichiarato di non aver mai sfiorato la sua ex fidanzata neanche con un dito, per questo motivo vorrebbe portare Francesca in tribunale.

A tali dichiarazioni la diretta interessata a replicato duramente: "Gennaro non ha niente da fare. Io ho risposto al suo post dove parlava di aggressioni da parte mia". Anche se i due ex coinquilini del Grande Fratello si sono lasciati, la loro storia continua ancora a far parlare e dividere l'opinione pubblica.