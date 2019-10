Alle ore 18 di questa sera, martedì 15 Ottobre 2019, verrà registrato il confronto politico televisivo tra Matteo Renzi, leader del neonato partito Italia Viva, e Matteo Salvini, segretario della Lega. Dopo la partita di calcio dell'Italia, alle ore 22.50 il dibattito andrà in onda su Rai 1 all'interno del programma Porta a Porta, lo storico programma di approfondimento politico condotto e moderato da Bruno Vespa.

Un duello televisivo all'ultima parola

Il guanto di sfida era stato lanciato da Matteo Renzi durante una puntata di Porta a Porta andata in onda circa un mese fa, raccolto in tempo reale da Matteo Salvini con un messaggio WhatsApp a Bruno Vespa.

Il confronto televisivo tanto atteso andrà in onda proprio questa sera in seconda serata su Rai 1 e sarà organizzato in due momenti, per una durata totale di 75 minuti.

I primi 30 minuti saranno dedicati alla discussione tra i due leader su temi liberi con il solo Bruno Vespa a fare da moderatore. I restanti 45 minuti, invece, vedranno anche la partecipazione del direttore de La Stampa Maurizio Molinari e del QN Michele Brambilla.

Uno scontro all'ultima parola in cui far emergere con maggiore chirezza non solo le diverse posizioni politiche dei due partiti, spesso agli antipodi, ma inevitabilmente anche lo stile e la personalità dei due leader. Alcuni dei temi della discussione potrebbero ruotare intorno al 'Russiagate', immigrazione, Quota 100 sulle pensioni ed Europa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica Matteo Salvini

Il commento dei due leader

Matteo Salvini, dopo essersi rivolto agli elettori del M5S, ha commentato il confronto di questa sera durante un'intervista a Il Foglio, accusando Renzi di essere disposto a cambiare fede calcistica come quella poltica a seconda della convenienza.

Per quanto riguarda Matteo Renzi, invece, il commento è arrivato sulla sua e-news ufficiale, dove ha condiviso l'appuntamento di questa sera, dicendo che sarà importante soprattutto per chi ha sempre pensato che non ci fossero poi così tante differenze tra lui e Salvini.

Un'intensa settimana politica

Il duello televisivo tra Renzi e Salvini si inserisce all'interno di una settimana molto importante per i partiti politici guidati dai due leader. Nel weekend, infatti, il movimento "Italia Viva" vedrà il suo battesimo durante il convegno della Leopolda, a Firenze, mentre la Lega sarà impegnata sabato 19 a Roma per la manifestazione insieme agli altri maggiori partiti del centrodestra.

Nonostante non ci siano elezioni in vista, il periodo risulta molto intenso anche dal punto di vista del consenso da parte dei cittadini nei confronti del nuovo governo M5S-PD. Tra circa due settimane, infatti, le elezioni regionali in Umbria potrebbero rivelarsi fondamentali per la tenuta dell'attuale equilibrio politico. Forse sarà proprio questo duello politico tra i due Matteo a facilitare l'orientamento dei cittadini verso una posizione o l'altra.