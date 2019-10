A Uomini e donne le sorprese non mancano in questa stagione. Durante la registrazione dell'11 settembre, dopo la rottura tra Ida e Riccardo, è accaduta un'altra mossa imprevista: Gemma e Jean Pierre hanno raccontato che si sono baciati. Inoltre in studio, Edoardo e Chiara hanno annunciato a tutti che si sposeranno.

Spoiler Uomini e donne: Jean Pierre bacia Gemma, ma poi arriva la batosta

Gemma quest'anno ha avuto due corteggiatori che pare aver gradito molto: Jean Pierre e Gianfranco.

Quest'ultimo nella scorsa puntata, però, ha deciso di non corteggiare più la dama torinese dopo averla vista in lacrime per Jean Pierre. La Galgani infatti ha mostrato (almeno con i gesti) un certo trasporto per quest'ultimo, mentre l'uomo le ha detto che per lui era nato un sentimento solo di amicizia. Adesso sembra che le cose tra i due siano cambiate di colpo: le anticipazioni di Uomini e donne over, svelano che i due in studio hanno parlato di un bacio.

Gemma e il corteggiatore sono usciti nel corso della settimana e tra loro è scattato un bacio a stampo. Questo gesto era inaspettato, visto che l'uomo aveva confessato di non provare attrazione per la Galgani e Maria aveva anche cercato di far ragionare la donna rispetto a questa mancanza. Gemma, attratta da lui, ha deciso comunque di non mollare e a quanto pare la cosa ha funzionato. L'idillio tra i due, tuttavia, è durato poco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Anticipazioni U&d: Maria fa entrare un'altra corteggiatrice, Jean Pierre accetta e Gemma è delusa

Nel corso della registrazione, le anticipazioni raccontano che Maria ha annunciato l'arrivo di un'altra corteggiatrice per Jean Pierre e l'uomo ha accettato di fare questa nuova conoscenza. Gemma ha reagito molto male a questa iniziativa, probabilmente perché dopo il bacio aveva cominciato a credere nella serietà del rapporto e magari anche alla sua esclusività.

D'altra parte, non si può però dimenticare che nella puntata precedente era stata lei a non voler decidere davanti alla scelta di Gianfranco che le aveva chiesto di frequentare solo un uomo. Gemma aveva affermato di voler proseguire con i due corteggiatori, perché non aveva avuto modo di conoscerli abbastanza da scegliere e Gianfranco si era tirato indietro. Adesso la situazione si è ribaltata con Jean Pierre: Gemma sarà dello stesso avviso della scorsa puntata?

Non resta che aspettare per scoprire quale sarà la sua reazione completa rispetto a questa batosta che sicuramente non ha preso bene.

Nel corso della registrazione dell'11 ottobre, a Uomini e donne c'è stata anche una bella sorpresa: in studio verranno accolti Edoardo e Chiara che annunceranno il loro matrimonio. Le anticipazioni di Uomini e donne parlano, insomma, di una puntata da non perdere.