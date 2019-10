La 'telenovela' dell'autunno 2019 potrebbe essere arrivata ieri 17 ottobre al suo capito conclusivo. Nella registrazione del Trono Over di Uomini e donne, infatti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono riusciti a stupire il pubblico presente in studio con un nuovo capovolgimento di fronte nella loro storia. Dopo avere dichiarato, la scorsa settimana, di non essere più innamorata del suo ex fidanzato, la Platano ha deciso di concedergli una seconda possibilità, provando a ricostruire la loro relazione.

La coppia ha confermato tale decisione scambiando un bacio appassionato davanti al parterre maschile e femminile, scatenando per altro la reazione di Armando Incarnato. È anche arrivato l'inevitabile annuncio: dama e cavaliere hanno reso noto di voler abbandonare il programma insieme, vivendosi lontano dalle telecamere.

Uomini e donne anticipazioni: la notte insieme di Ida e Riccardo

La registrazione del Trono Over di Uomini e donne, effettuata ieri 17 ottobre, ha concesso ampio spazio a Ida e Riccardo. Come riporta il tradizionale resoconto diffuso dal Vicolo delle News, dopo il precedente appuntamento in studio, lei lo ha contattato, chiedendogli di vedersi per un saluto.

I due si sono quindi accordati per incontrarsi a Roma e qui hanno trascorso diverso tempo insieme, anche se non ci sono stati baci. Hanno anche passato la notte insieme, tenendosi la mano. A questo punto la Platano ha aggiunto di non poter nascondere i propri sentimenti e di voler provare a ricostruire la storia, ricominciando a viversi giorno dopo giorno, lontano dalle telecamere. Per la coppia, dunque, l'esperienza a Uomini e donne, almeno per ora, finisce qui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Trono Over Uomini e donne: la reazione di Armando Incarnato

Sorpreso da un simile annuncio avvenuto nell'ultima registrazione del Trono Over di U&D, Armando Incarnato ha chiamato in causa la discussione avuta in precedenza con Ida Platano. La dama non aveva gradito le dichiarazioni del cavaliere, secondo il quale lei lo avrebbe usato solo per riconquistare Riccardo Guarnieri. Il napoletano ha voluto chiarire la questione, precisando di esserle stato utile per aprire gli occhi sui suoi sentimenti, proprio come accaduto lo scorso anno per Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Nel dibattito è intervenuta anche Barbara De Santi che ha definito Armando 'uno che odia le donne'. La discussione si è fatta particolarmente accesa, coinvolgendo anche Gianni Sperti, ma Riccardo e Ida non ne sono stati più coinvolti. La coppia ha preferito alzarsi e ballare al centro dello studio, dove ha confermato il ritorno di fiamma con dei baci appassionati. La canzone scelta da lui per immortalare questo momento è stata “E poi ti penti” di Alberto Urso che, secondo il cavaliere, rispecchia la storia con Ida.