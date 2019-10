È stata effettuata ieri 1° ottobre una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne, durante la quale si è verificato un nuovo colpo di scena. Protagonisti indiscussi del giorno sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri, con quest'ultimo che ha ammesso i suoi sentimenti per l'ex fidanzata. E se da un lato lei si è detta confusa e preoccupata di soffrire ancora, dall'altro Armando Incarnato è apparso deluso per la reazione della dama.

Insieme a questo triangolo, destinato a tenere l'attenzione su di sé anche in futuro, nella registrazione è stato concesso spazio a Gemma Galgani e alla sua conoscenza con JeanPierre. Pamela Berretta, invece, ha rifiutato di conoscere altri cavalieri, preferendo proseguire la sua frequentazione con Enzo nonostante i recenti alti e bassi.

Uomini e donne, registrazione 1° ottobre: una lettera per Ida

Il Vicolo delle News ha pubblicato le anticipazioni di Uomini e donne relative alla nuova registrazione del Trono Over.

In essa, Tina Cipollari ha fatto il punto sulla sua dieta e ha battibeccato come sempre con Gemma Galgani. Quest'ultima ha proseguito la sua conoscenza con Jean Pierre anche se il cavaliere è apparso sempre meno interessato a lei. Maria De Filippi ha comunque tentato di avvicinare la coppia, facendo fare loro il gioco della mela. Si è quindi passati all'aggiornamento della relazione tra Armando Incarnato e Ida Platano che si sono seduti al centro dello studio per parlare delle ultime novità.

A questo punto, però, è accaduto qualcosa che ha sorpreso tutti i presenti. Riccardo Guarnieri ha chiesto di poter leggere una lettera indirizzata alla sua ex fidanzata, nella quale ha confessato i sentimenti per lei. Ha rivelato, con evidente commozione, che in passato non si sono mai capiti fino in fondo e che entrambi hanno commesso degli errori. Ha tuttavia precisato che lei è, e resterà, la donna più importante della sua vita.

Trono Over: Ida confusa dalla dichiarazione di Riccardo

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne, Ida è apparsa visibilmente confusa per la confessione di Riccardo, rivelando di temere nuove sofferenze. Ha aggiunto, tra le lacrime, di non sapere cosa fare e tale reazione non è piaciuta affatto ad Armando. Il napoletano si è sentito preso in giro, dato che la dama ricade ogni volta nella 'trappola' messa in atto dal suo ex.

A confermare la confusione della Platano è arrivato anche il successivo ballo con Riccardo e il gioco della mela proposto da Maria De Filippi. La parola è poi passata a Pamela Barretta, che ha rifiutato di conoscere un cavaliere arrivato per lei, precisando di voler proseguire il percorso con il solo Enzo. Roberta Di Padua, invece, ha tenuto un uomo arrivato per lei. Come riporta il Vicolo delle News, la registrazione si è conclusa con una sfilata che ha messo in risalto il fisico mozzafiato di Riccardo (il quale ha ottenuto un 10 da Ida).

Inizialmente Armando aveva rifiutato di partecipare, troppo amareggiato per i recenti avvenimenti, ma poi anche lui ha deciso di scendere in passerella.