Giunge al termine la seconda stagione della fiction La strada di casa con protagonista Alessio Boni. Ieri sera in prime time è andato in onda l'attesissimo ultimo episodio di questa serie che ha catturato l'attenzione del pubblico della rete ammiraglia Rai, ottenendo risultati d'ascolti molto positivi. Chi non avesse potuto seguire il gran finale di stagione de La strada di casa, può rivedere l'ultimo episodio di questa serie in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay oppure scaricando l'applicazione omonima free per tablet e cellulare.

Dove riguardare la sesta e ultima puntata de La strada di casa 2 in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che la sesta e ultima puntata de La strada di casa 2 in onda ieri sera 29 ottobre in prime time su Rai 1 potrà essere rivista in replica streaming accedendo al sito web gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione free per tablet e telefoni cellulari. In questo modo, quindi, potrete rivedere l'ultimo appuntamento della fiction con Alessio Boni in qualunque momento lo desiderate, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Accedendo alla sezione del sito dedicata interamente alla fiction La strada di casa, inoltre, potrete rivedere non soltanto l'ultimo episodio trasmesso ieri sera in televisione, ma anche le varie puntate precedenti che sono andate in onda nel corso di queste settimane in prima visione assoluta su Rai 1.

Un finale di stagione che è stato decisamente ricco di colpi di scena in particolar modo per Fausto, il quale ha dovuto fare i conti con delle scoperte a dir poco clamorose.

Occhi puntati soprattutto sui sospetti nei confronti di Gloria, la quale viene ritenuta la responsabile del terribile omicidio che gira intorno alla trama di questa seconda stagione della fiction Rai. Una verità a dir poco scomoda che soprattutto fa crollare le certezze di Fausto, il quale deve fare i conti anche con la truffa al birrificio che ha messo a dura prova tutti i suoi affari.

I fan sperano nella terza stagione de La strada di casa

Ma cosa succederà a questo punto?

Ci sarà la terza stagione di questa fiction oppure no? È questo ciò che si chiedono i tantissimi fan de La strada di casa, curiosi di scoprire quale sarà il futuro della serie televisiva di Rai 1. Al momento da parte dei vertici Rai non ci sono ancora delle conferme ufficiali sul terzo capitolo e quindi non sappiamo con certezza se l'operazione andrà in porto. Gli ascolti di queste settimane, però, sono stati positivi (con una media che ha sfiorato il 17%) e questo potrebbe indurre 'mamma Rai' a dare nuovamente fiducia a questo prodotto.