Dopo il successo della prima puntata, ritorna su Mediaset la fiction con protagonista Gianni Morandi nei panni del pediatra Sereni, "L'isola di Pietro 3". Venerdì 25 ottobre, infatti, verrà trasmessa su Canale 5 la seconda puntata della terza stagione in cui Diego rivelerà a Pietro di aver tradito Caterina con Chiara. Per coloro che vorranno rivedere la puntata in seguito, la replica sarà online solo sui siti Mediaset.

Dove vedere online la replica del secondo appuntamento con 'L'isola di Pietro 3'

Nel dettaglio, si rende noto che la replica del secondo appuntamento de "L'Isola di Pietro 3", sarà reperibile soltanto online su Mediaset Play. Tale sito, infatti, contiene una sezione dedicata alla fiction con Gianni Morandi, in cui verranno caricati i video di ogni puntata che verrà trasmessa in televisione nelle prossime settimane. Da non dimenticare che, per vedere le repliche su Mediaset Play, è indispensabile registrarsi al sito.

Anticipazioni seconda puntata de L'Isola di Pietro 3

Le anticipazioni della seconda puntata de 'L'isola di Pietro 3', ci segnalano che, al ritorno da Houston, Caterina si appresterà ad iniziare il suo lento cammino di guarigione dalla cecità che l'ha colpita all'improvviso nel corso della seconda stagione della serie. Dopo aver subito un delicato intervento in Texas ed essere ritornata in patria, infatti, la giovane ritornerà lentamente a vedere subito dopo che le saranno rimosse le bende dagli occhi.

Nel frattempo, sua madre, Elena, continuerà ad avere diversi problemi al lavoro, legati soprattutto all'arrivo del nuovo vicequestore Ruggeri. La donna, infatti, continuerà a non andare d'accordo con il suo nuovo collega, soprattutto dopo che alcune scelte di quest'ultimo si troveranno in netto disaccordo con le sue opinioni e i suoi modi di fare. Se da una parte, però, Ruggero ed Elena sembreranno non aver nulla in comune, dall'altra scopriranno di avere dentro di sé un dolore che li accomuna.

In preda ai sensi di colpa, Diego si recherà da Pietro e gli rivelerà di poter essere il padre della bambina ritrovata nell'incendio, in quanto lui e Chiara hanno avuto una relazione mentre Caterina si trovava negli Stati Uniti. Nel frattempo, Valerio ed Elena proseguono le indagini per scoprire chi avrebbe mai potuto appiccare l'incendio in cui sembra essere morta Chiara. Indagando, scoprono così che il presunto amante della giovane potrebbe essere uno dei suoi professori, che si rifiuterà fin dall'inizio di collaborare con la polizia.

Stesso atteggiamento avranno anche i compagni di scuola di Chiara, che si rifiuteranno di raccontare la verità alle forze dell'ordine.