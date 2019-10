Il venerdì sera di Canale 5 torna nuovamente nelle mani di Gianni Morandi e della fiction L'Isola di Pietro, giunta alla sua terza stagione di programmazione.

A partire da questo 18 ottobre, infatti, la serie televisiva è ritornata con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta che si preannunciano scoppiettanti e ricchi di colpi di scena. Per chi non avesse potuto seguire la prima puntata in prima visione assoluta su Canale 5, è possibile rivederla in replica streaming accedendo al portale gratuito MediasetPlay.it

Dove riguardare la prima puntata de L'Isola di Pietro 3 in streaming online

Nel dettaglio, infatti, sarà possibile rivedere il primo appuntamento con L'Isola di Pietro 3 in replica streaming online accedendo al sito gratuito MediasetPlay e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla Serie TV con Gianni Morandi.

In questo modo, infatti, sarà possibile riguardare il primo episodio anche se non lo avete seguito in televisione questa sera.

E poi ancora con l'applicazione free di MediasetPlay sarà possibile riguardare la prima puntata de L'Isola di Pietro 3 anche in replica streaming online da tablet oppure da telefono cellulare. Così si potranno rivedere tutti gli episodi in qualunque momento della giornata lo si desideri, anche in treno oppure sull'autobus, dato che basterà avere una buona connessione Internet per riguardare i vari episodi.

La terza serie della fiction girata in Sardegna si preannuncia ricca di novità e anche di nuovi volti che entreranno a far parte del cast. In primis segnaliamo che quest'anno non ci sarà più Lorella Cuccarini, volto femminile della seconda stagione al fianco di Gianni Morandi. La conduttrice e attrice, infatti, dallo scorso settembre è impegnata al timone de La vita in diretta, lo storico programma del pomeriggio di Rai 1.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

Le novità della terza stagione de L'Isola di Pietro con Gianni Morandi

Tra le new entry de L'Isola di Pietro 3, però, va segnalata la presenza della bravissima Francesca Chillemi, così come quella di Francesco Arca. E poi ancora nel cast della fiction è presente anche Caterina Murino.

Nel corso del primo episodio in onda questo venerdì 18, abbiamo visto che l'attenzione è stata posta sul ritorno a casa di Elena e sua figlia Caterina, le quali si trovavano a Houston per la delicata operazione agli occhi della ragazzina.

L'esito dell'operazione, però, è ancora incerto e non si sa se la ragazza abbia riacquistato la vista. Intanto Pietro è stato impegnato in una vera e propria 'mission impossible'. Il medico interpretato da Morandi ha infatti salvato una neonata da un incendio che aveva messo a serio rischio la sua vita.