Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il reality show Temptation Island Vip, di cui ieri sera è andata in onda la quarta delle sei puntate previste di questa edizione. Un appuntamento decisamente scoppiettante e a tratti ''infuocato'', nel quale per altre due coppie è giunto il momento dell'atteso confronto al falò finale. La puntata potrà essere rivista in replica streaming sul portale gratuito Mediaset ma anche in televisione sul canale La5.

Dove guardare la quarta puntata di Temptation Island Vip in streaming online e in televisione

Nel dettaglio, questo quarto appuntamento con Temptation Island Vip si potrà rivedere in replica streaming accedendo al sito web gratuito MediasetPlay e cliccando sulla sezione dedicata interamente al reality show condotto da Alessia Marcuzzi, dove è possibile rivedere anche le altre puntate che sono andate in onda nel corso delle settimane precedenti.

Con l'applicazione gratuita di Mediaset Play è possibile rivedere questa quarta puntata del reality show in streaming anche da tablet oppure da telefono cellulare, senza dover ricorrere al computer di casa. Si segnala che anche questa quarta puntata di Temptation Island Vip verrà replicata in chiaro sul canale free La5. La messa in onda del reality show è in programma martedì 1 ottobre a partire dalle ore 21:15 circa.

Anche in replica il programma riesce ad ottenere buoni risultati d'ascolto, con una media che oscilla tra il 2 e il 3% di share.

Questo quarto appuntamento è stato caratterizzato dal falò finale tra Anna Pettinelli e Stefano. La speaker dopo aver visto l'ennesimo filmato del suo fidanzato che rideva e scherzava con la tentatrice Cecilia è andata su tutte le furie e ha chiesto immediatamente di vederlo al falò.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Due falò di confronto nella quarta puntata di Temptation Vip

Stefano non poteva immaginare la dura reazione di Anna, che non aveva gradito alcuni dei suoi comportamenti. Alla fine però tra i due ha trionfato l'amore: la Pettinelli ha deciso di perdonare il suo fidanzato e i due sono usciti insieme dal villaggio delle tentazioni di Canale 5.

Tra le coppie protagoniste di questa quarta puntata del reality show vi è anche quella composta da Chiara e Simone.

L'ex volto dell'Eredità parlando con i tentatori del villaggio ha ammesso che in queste settimane si è resa conto del fatto che nessuno dei ragazzi sarebbe in grado di mettere in discussione la sua relazione con Simone. A quel punto tra i due è andato in scena il falò finale, con Simone che ha visto sbucare all'improvviso la sua fidanzata. Anche in questo caso ha trionfato l'amore e i due sono andati via felici.

Situazione diversa per Pago, che continua ad essere messo a dura prova della sua fidanzata Serena Enardu. La ragazza si sta lasciando andare sempre di più all'interno del villaggio con uno dei tentatori che sembra aver fatto breccia nel suo cuore e ovviamente questo atteggiamento non sta piacendo per nulla al suo fidanzato. Sembrerebbe proprio che la pazienza di Pago abbia raggiunto il limite, anche perché dall'altra parte del villaggio, lui non fa altro che pensare alla sua fidanzata.

Cosa succederà tra i due? Lo si scoprirà nelle prossime puntate del reality.