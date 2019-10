Ieri sera in prime time su Rai 1 è andata in onda la sesta e ultima puntata della fiction La strada di casa 2 con protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante Delle Rovere. Un finale di serie decisamente molto atteso dal pubblico, curioso di scoprire quale sarebbe stato l'epilogo dei vari nodi che si sono intrecciati nel corso di queste settimane. Occhi puntati soprattutto sul caso di Irene e del piccolo Davide, la cui morte ha tenuto banco per tutta la seconda serie.

Il colpo di scena choc di questa puntata conclusiva, però, è arrivato nel momento in cui Fausto Morra ha confessato di avere un tumore che sembrerebbe essere inoperabile.

La strada di casa 2, riassunto dell'ultima puntata: Fausto rivela alla famiglia di avere un tumore

Nel dettaglio, infatti, il riassunto della sesta e ultima puntata de La strada di casa 2 in onda ieri sera su Rai 1 i sospetti sull'omicidio ricadranno su Gloria, la quale finirà addirittura in carcere.

Tuttavia questa non è la realtà dei fatti e la verità verrà fuori grazie al registratore della donna, la quale quel giorno l'ha lasciato acceso e così Fausto e i suoi familiari potranno ricostruire i fatti di quel maledetto giorno.

Scopriranno, quindi, che dietro la morte di Mauro si nasconde Ernesto. Il direttore prima dell'arresto va da Fausto e dice di aver compiuto questo folle gesto perché Mauro lo avrebbe minacciato per questioni economiche, ma il Morra non crede a questa versione dei fatti e continuare a cercare il piccolo Davide, convinto che con lui possa essere risolto questo rebus.

E così capiranno che Davide si trova in Repubblica Ceca e seguendolo all'uscita da scuola faranno una scoperta a dir poco clamorosa. Il bambino, infatti, si trova con Irene la quale ha inscenato il suicidio per portarsi via il bambino dall'Italia.

Anche le scene finali di questa ultima puntata de La strada di casa 2 sono state molto toccanti e hanno avuto come protagonista proprio il Morra, il quale dopo aver ritrovato la serenità familiare, ha confessato ai suoi cari di avere un tumore inoperabile.

Il finale de La strada di casa 2 vince la gara degli ascolti in prime time

Insomma un finale di stagione decisamente ricco di colpi di scena, anche se al momento non si sa ancora se la Rai darà il via libera per la realizzazione di una possibile terza stagione. Sta di fatto che ieri sera il finale de La strada di casa 2 ha vinto la gara degli ascolti del prime time, totalizzando una media di oltre 4 milioni di spettatori e uno share che ha superato il 17% vincendo a 'mani basse' la sfida auditel del prime time, battendo la replica del film Titanic in onda su Canale 5 fermo al 9% di share e meno di due milioni di telespettatori.