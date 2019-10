Dopo settimane di "siparietti" e indizi seminati qua e là sui social network, Riccardo Marcuzzo ha annunciato il suo ritorno sulle scene musicali in modo molto particolare. In un post apparso sul suo account Instagram, il cantante ha ammesso di aver usato un sosia e di aver scritto un brano palesemente copiato per preparare i suoi fan a quello che sta per arrivare: il 9 ottobre, infatti, uscirà il singolo "Gossip" dopo anni d'assenza.

Riki ammette: 'Ho dato informazioni svianti'

A meno di 24 ore dal suo ritorno dopo anni d'assenza, Riccardo Marcuzzo ha deciso di aprire il suo cuore ai fan e confessare loro tutte le piccole bugie che ha raccontato in questo periodo. In un audio che è stato caricato sul suo account Instagram, il giovane ha detto: "Le informazioni che vi ho dato finora sono state svianti, irritanti e a volte difficili da comprendere".

Il ragazzo ha spiegato che la scelta di avvalersi per qualche tempo di un sosia, ad esempio, deriva dalla volontà sua e del suo staff di riportare la musica al centro di tutto: "Era necessario esasperare le cose perché le nuove canzoni andranno vissute con un altro approccio".

Riki ha anche ammesso che le critiche che gli sono state mosse nei giorni scorsi sull'eccessiva somiglianza tra il teaser del nuovo singolo "Gossip" e altri brani (come "Soldi" di Mahmood), erano fondate.

"Ho scritto un plagio apposta per confondere le idee. So che ora sarete spaesati, ma tutto alla fine avrà una coerenza", ha fatto sapere l'ex allievo di Amici poche ore fa sui social network.

Riccardo ospite della quarta puntata di Amici Celebrities

Si intitola "Gossip" la canzone con la quale Marcuzzo ha deciso di tornare sulle scene musicali dopo un lungo periodo d'assenza: "Da mezzanotte sarà di chiunque.

Ascoltatela, ballatela, amatela". Riccardo, dunque, ha confermato che il brano che nei giorni scorsi ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico, dal 9 ottobre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali: gli spoiler che sono stati dati fino ad oggi, non corrispondono al vero motivo che presto tutti i fan potranno ascoltare.

Il primo appuntamento promozionale di Riki, è nello studio che ha visto nascere la sua carriera nel 2017: quello di Amici.

Il ragazzo, infatti, sarà uno degli ospiti della quarta puntata della versione Vip del talent-show che l'ha visto classificarsi secondo, soltanto dietro al ballerino Andreas Muller.

La puntata che precede la semifinale di Amici Celebrities sarà registrata oggi, martedì 8 ottobre, e sarà trasmessa su Canale 5 il giorno successivo (mercoledì 9): si ricorda, che a presentare la serata non sarà più Maria De Filippi, ma Michelle Hunziker.