Dopo le affermazioni di Riccardo Signoretti al programma Mattino 5 su un presunto allontanamento definitivo tra Al Bano e Romina Power, l'artista italo-americana è intervenuta su Instagram per smentire il giornalista. Per capire meglio cos'è accaduto, bisogna fare un passo indietro per risalire alle dichiarazioni del direttore di Nuovo.

Il giornalista marchigiano, ospite del salotto di Federica Panicucci, aveva svelato un inatteso retroscena, citando un'intervista rilasciata dalla Power, e dicendo che il pubblico non avrebbe potuto rivedere mai più insieme Al Bano e Romina. Ad oggi non si sa ancora se Signoretti si riferisse alla vita sentimentale dei due artisti oppure alla loro collaborazione professionale.

La diretta interessata, dopo essere venuta a conoscenza delle ultime indiscrezioni sul suo conto, ha fatto chiarezza sulla vicenda, rispedendo al mittente le dichiarazioni del giornalista di Pesaro e consigliando ai fan di non credergli assolutamente.

Romina Power: 'Cosa mi tocca leggere'

Romina Power, dopo essere stata messa al corrente delle ultime rivelazioni di Riccardo Signoretti sul suo conto, è intervenuta sul proprio account ufficiale di Instagram. Senza troppi giri di parole, la cantante statunitense ha postato un articolo della rivista Nuovo e ha tuonato: "Cosa mi tocca leggere sul web.

Tutte pa...".

Dunque, tenendo conto di queste dichiarazioni, sembra proprio che la Power non abbia mai parlato di un allontanamento definitivo da Albano Carrisi.

Apparsa piuttosto stizzita sul social network, nel rispondere al commento di un utente, la figlia di Tyrone Power ha aggiunto: "Non credete ad una sola parola". E così, per l'ennesima volta l'ex moglie di Al Bano ha dovuto smentire un'indiscrezione di Gossip riguardante la sua sfera sentimentale/lavorativa.

Quest'intervento della Power per zittire le ultime voci su di lei hanno di nuovo alimentato le speranze dei fan che si augurano ancora che un giorno possa esserci un ritorno di fiamma con Carrisi.

Al Bano e Romina potrebbero partecipare a Sanremo 2020

Intanto si continua a fare un gran parlare di un probabile approdo al prossimo Festival di Sanremo di Al Bano e Romina. Finora questo rumor non è stato smentito.

Si tratterebbe di un gradito ritorno in gara per la coppia di artisti dopo una lunga assenza dal palco dell'Ariston.

L'annuncio è stato dato dal cantante pugliese che, intervistato dal magazine DiPiù, ha rivelato: "Per me e Romina c'è Sanremo in ballo". L'artista di Cellino San Marco ha aggiunto che hanno già pronti due brani da portare eventualmente alla kermesse canora (di cui uno scritto da Cristiano Malgioglio) e che in questo periodo insieme alla moglie stanno valutando quale potrebbe essere il più adatto da presentare in gara.

Carrisi ha anche chiarito che, mentre lui, non ha alcun dubbio, la Power invece sarebbe ancora un po' titubante, perché non ama molto le competizioni.