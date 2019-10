Venerdì 11 ottobre è attesa l'ultima puntata della fiction italiana Rosy Abate 2. Questa seconda stagione è stata all'altezza di quella precedente, nonostante gli ascolti un po' bassi rispetto alla concorrenza di mamma Rai. Per l'attesissimo finale sono previsti svariati colpi di scena. Stando alle anticipazioni trapelate, l'attenzione si focalizzerà su Leonardo e su sua madre Rosy. Per i due è giunto il momento della resa dei conti. L'Abate sequestrerà Nina attirando l'attenzione del pericolosissimo boss Costello.

Anticipazioni Rosy Abate 2, puntata dell'11 ottobre

Per Rosy Abate la situazione sarà destinata a complicarsi ulteriormente. Messa con le spalle al muro, l'ex regina di Palermo finirà per commettere un atto folle arrivando a rapire la figlia del boss Costello, nonché il grande amore di suo figlio Leonardo. E mentre i famigliari della ragazza, preoccupati, si immetteranno sulle tracce di Nina, Rosy si vedrà costretta ad escogitare un piano pressoché disperato.

Nel dettaglio, l'Abate sarà decisa ad eliminare Costello per sempre e farà tutto il possibile per non coinvolgere il suo amico vicequestore Luca Bonaccorso e il figlio Leo. Ma, a quanto pare, le cose saranno destinate a prendere una piega inaspettata.

Dove rivedere la replica in streaming online

Per rivedere le repliche Rosy Abate 2 basta disporre principalmente di un'efficiente linea internet. Successivamente bisogna recarsi all'interno del portale ufficiale di Mediaset ed effettuare l'accesso inserendo le proprie credenziali.

Dopodiché si prosegue ricercando la fiction e la puntata desiderata e si preme sul pulsante 'Play'. Si ricorda che questa serie italiana è visibile non solo sul personal computer, ma anche in modalità mobile, ossia attraverso tablet e smartphone. In questo modo si può gustare Rosy Abate persino sul bus, sul treno o in coda alla posta. Per vedere la quinta ed ultima puntata di questa fiction bisogna attendere la messa in onda in prima serata su Canale 5. Il giorno seguente l'appuntamento finale sarà disponibile su MediasetPlay.

Rosy Abate 3, non si sa se si farà

In tanti si chiedono se ci sarà la terza stagione, ma al momento non vi è alcuna certezza. Con molta probabilità questa potrebbe essere l'ultima stagione con Giulia Michelini; infatti, tempo fa, durante un'intervista concessa al settimanale Grazia, l'attrice ha praticamente fatto intendere che non vorrebbe girare Rosy Abate 3. Giulia ha rivelato di essere stata abbastanza restia a prendere parte alla seconda stagione, per questo difficilmente crede che per lei ci possa essere un seguito all'interno della fiction che l'ha resa nota al pubblico italiano.

Non resta che stare a guardare e scoprire il destino dell'ex regina di Palermo.