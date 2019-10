A breve i telespettatori che stanno seguendo la seconda stagione della fiction Rosy Abate, scopriranno se ci sarà un lieto fine per i due protagonisti principali. Nonostante ancora manchi più di una settimana per poter vedere sulla rete ammiraglia Mediaset l’ultima puntata, sul web iniziano a circolare le prime anticipazioni. Nel corso dell’episodio conclusivo, il pubblico assisterà alla tanto attesa resa dei conti finale tra l’ex regina di Palermo e il pericoloso boss di camorra Antonio Costello.

Trama ultimo appuntamento: scontro finale tra Rosy e Antonio

Finalmente venerdì 11 ottobre 2019 a partire dalle ore 21:25 circa, i fan dello spin off di Squadra Antimafia sapranno se l’ex mafiosa di Palermo riuscirà a ricongiungersi in modo definitivo con il figlio Leo (Vittorio Magazzù). Gli spoiler del quinto e ultimo appuntamento anticipano che tutti i misteri irrisolti verranno a galla. Nel finale di stagione Rosy (Giulia Michelini), non avendo più nessuna possibilità per sfuggire dalle grinfie del terribile mafioso Antonio Costello (Davide Devenuto), si giocherà l’ultima carta.

La mafiosa non appena si troverà con le spalle al muro sequestrerà Nina (Maria Vetta Ratti), la ragazza che ha fatto breccia nel cuore di suo figlio. Purtroppo, questo gesto sarà molto rischioso, e a quanto pare avrà delle conseguenze non positive. La coraggiosa mafiosa siciliana dopo aver sequestrato la figlia del suo acerrimo nemico, escogiterà un piano disperato scegliendo di agire in prima persona.

Rosy per riuscire nel suo intento, infatti eviterà di coinvolgere il figlio Leonardo e il vicequestore Luca Bonaccorso pur sapendo di poterci rimettere la vita. Ovviamente l’ex regina di Palermo sarà a conoscenza che se il suo progetto andrà a buon fine potrà sottomettere Antonio Costello. Lo scontro tra i due rivali si preannuncia decisivo e quindi finale.

L’interprete del boss Costello anticipa: ‘Ci sarà la guerra vera’

In attesa di vedere su Canale 5 come terminerà la Serie TV Rosy Abate 2, l’attore Davide Devenuto che veste i panni del boss della malavita Antonio Costello, cioè l’antagonista della regina di Palermo, ha fornito degli spoiler sulle ultime puntate.

L’interprete del nemico di Rosy nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola mercoledì 1° ottobre 2019, ha svelato che tra lui e la madre di Leonardo ci sarà una vera e propria guerra, ma ha sottolineato che non sarà una battaglia che includerà l’utilizzo di armi da fuoco. L'attore ha dichiarato anche che l’ex mafiosa siciliana farà di tutto per non cadere nelle nuove tentazioni del padre di Nina, per poter mettere in salvo il figlio.

Sempre sulle pagine della nota rivista, l’ex protagonista della soap ‘Un posto al sole’ in cui ha rivestito il ruolo di Andrea Pergolesi per più di quindici anni, ha confessato che è stato divertente per lui interpretare la parte del cattivo. Alla probabile conclusione definitiva della fiction Rosy Abate, invece Devenuto ha detto che sarebbe felice di girare uno spin off dedicato ad Antonio Costello.