Per il finale di Rosy Abate 2 c'è molta attesa. La fiction di punta di Mediaset è quasi giunta al termine e l'11 ottobre i telespettatori sapranno quale sarà il destino della Regina di Palermo. Oggi, l'attore che interpreta Leonardo, ha rivelato a Verissimo un particolare importantissimo: uno dei personaggi principali morirà.

'Leonardo' dalla Toffanin svela la morte di un personaggio principale

Le anticipazioni della seconda stagione di Rosy Abate raccontano che la Regina di Palermo si troverà in pericolo di vita: Costello si vorrà vendicare per il rapimento di sua figlia Nina e per il tradimento subìto.

Rosy si troverà faccia a faccia con il mafioso e la sua vita potrebbe essere appesa a un filo. Dopo le dichiarazioni di Vittorio Magazzù a Verissimo, i fan di Rosy Abate sono in fermento. L'attore che interpreta Leonardo ha rivelato a Silvia Toffanin che non può dire molto, ma che uno dei personaggi principali della fiction perderà la vita. Sarà davvero la Regina di Palermo ad uscire di scena?

L'attrice Giulia Michelini ha spesso dichiarato di essere stanca del personaggio che le ha dato molto, ma le ha tolto anche molta energia.

Potrebbe essere la fine della Regina di Palermo il colpo di scena di cui Vittorio Magazzù ha parlato? Se sarà così, Leonardo potrebbe prendere il posto di sua madre in una terza stagione della serie televisiva. Sicuramente la stagione di quest'anno avrà un grandissimo finale, così come annunciato da Magazzù a Verissimo.

Spoiler Rosy Abate 2: il finale riserverà un colpo di scena

L'attore che interpreta Leonardo si è aperto con Silvia Toffanin, raccontando della sua passione per la recitazione che lo ha portato a stare lontano dalla famiglia nel '97.

Grazie al sostegno dei suoi cari, il ragazzo è riuscito a realizzare il suo sogno di diventare attore. Vittorio Magazzù ha poi parlato di suo padre che non aveva visto fino a quando a 6 anni non ha chiesto a sua madre delle notizie a riguardo. In seguito lo ha incontrato e la prima cosa che hanno fatto insieme è stata giocare a calcio. "Leonardo" ha parlato anche di Giulia Michelini, descrivendola come una persona molto disponibile, umile e generosa.

Il giovane interprete ha affermato di essere molto legato al suo personaggio che gli ha regalato molta popolarità e sente di avere molte cose in comune con lui. L'empatia che lo lega a Leonardo spesso gli ha causato tanti pianti sul set. In una scena in cui doveva trattenere lacrime, l'attore ha aspettato che finisse di girare per poi andare in un angolo e liberarsi in un pianto che è durato mezz'ora.

Non resta che aspettare la puntata dell'11 ottobre per conoscere il destino della Regina di Palermo e di Leonardo e vedere se ci saranno i presupposti per un'altra serie.