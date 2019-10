Nuovo appuntamento con le notizie su Rosy Abate, la fiction arrivata alla seconda stagione con protagonisti Giulia Michelini e Davide Devenuto. Le anticipazioni della quinta puntata, trasmessa venerdì 11 ottobre su Canale 5, rivelano che ci saranno incredibili colpi di scena. In particolare, l'ex Regina di Palermo sarà costretta ad organizzare un piano disperato per salvare la vita a Leonardo, visto che si è resa protagonista del folle rapimento di Nina, la figlia del boss Antonio Costello.

Rosy Abate, quinta puntata: resa dei conti tra Antonio e l'ex mafiosa

La seconda stagione di Rosy Abate si appresta a concludersi con un nuovo imperdibile appuntamento che siamo sicuri terrà col fiato sospeso tutti i telespettatori italiani. Gli spoiler della quinta puntata in onda venerdì 11 ottobre 2019 dalle ore 21.20 su Canale 5 annunciano la resa dei conti tra l'ex Regina di Palermo ed il boss Antonio Costello.

Scendendo nel dettaglio, la donna si giocherà l'ultima carta per salvare il figlio. L'Abate, infatti, deciderà di compiere un atto che non andrà sicuramente a genio al suo acerrimo nemico, infiltrato nella camorra. L'ex mafiosa siciliana deciderà di agire in prima persona, senza interpellare prima suo figlio Leonardo ed il vicequestore. Un piano pericolosissimo che potrebbe sancire la fine per Rosy.

L'ex Regina di Palermo rapisce Nina

Nel corso dell'ultima puntata, assisteremo ad una vera e propria guerra tra Antonio e la madre di Leonardo. L'ex Regina di Palermo, infatti, deciderà di rapire Nina, la figlia del suo terribile nemico che come saprete intrattiene una relazione sentimentale con suo figlio. A tal proposito, l'attore Davide Devenuto ha rilasciato un'intervista al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" per parlare del fine di stagione di Rosy Abate.

In particolare, l'uomo ha rivelato che l'ex mafiosa farà di tutto pur di non cadere nelle tentazioni del boss Castello. Inoltre ci sarà una vera e propria battaglia senza esclusioni di colpi. Una guerra che non sarà solo a fucili spianati ma anche psicologica. Infine Devenuto ha detto che gli piacerebbe interpretare uno spin-off dedicato al suo personaggio dopo essersi preso una pausa da "Un posto al sole".

Spoiler quarta puntata

Nella quarta puntata in programma oggi 4 ottobre su Canale 5, l'ex mafiosa sarà sconvolta quando scoprirà che suo figlio Leonardo è stato rinchiuso in carcere. L'ex Regina di Palermo, a questo punto, farà di tutto pur di farlo uscire al più presto. Infine la donna apprenderà che Leo è continuamente minacciato da alcuni compagni di cella, complici di Antonio all'interno dell'istituto penitenziario di Nisida.

Si ricorda che la prima e seconda stagione della fiction con Giulia Michelini sarà visibile in streaming sulla piattaforma on-line e gratuita di "Mediaset Play".