Mancano poche ore alla messa in onda dell'ultima attesissima puntata di Rosy Abate 2, la Serie TV che in queste settimane ha regalato ottimi ascolti a Mediaset. Se gli addetti ai lavori e gran parte degli attori del cast sono propensi ad un'eventuale terza stagione, Giulia Michelini ha ribadito in varie occasioni di non essere dello stesso parere. La presa di posizione della protagonista, potrebbe spingere gli sceneggiatori a spostare l'attenzione su Leonardo, il personaggio interpretato da Vittorio Magazzù.

Il futuro di Rosy Abate è incerto: la Michelini forse lascia

Cosa ne sarà di Rosy Abate?

È questa la domanda che si stanno facendo i fan da qualche giorno, e più precisamente da quando il produttore Pietro Valsecchi ha annunciato un nuovo finale per la seconda stagione attualmente in onda. In seguito alle email di protesta che molti telespettatori hanno inviato, gli addetti ai lavori hanno deciso di rimontare l'ultima puntata della serie, quella che andrà in onda oggi 11 ottobre.

Se inizialmente erano tanti i rumors sulla possibile morte della protagonista, dopo che ha cominciato a circolare la notizia sul cambiamento che è stato apportato in corsa all'episodio conclusivo, sono aumentate le speranze di vedere ancora all'opera il personaggio interpretato da anni da Giulia Michelini.

Visto l'enorme successo che ha avuto la seconda stagione (una media di oltre 3,5 milioni di spettatori a puntata), sono alte le chance che l'anno prossimo vada in onda la continuazione, ovvero il prosieguo dell'avventura di Rosy e Leonardo.

A frenare l'entusiasmo dei fan che già sognano la terza serie di questa fiction, sono le affermazioni che l'attrice protagonista ha rilasciato nelle scorse settimane a riguardo. La Michelini, infatti, ha ribadito più volte di considerare concluso il percorso della Abate: "Non si può continuare all'infinito, voglio lasciare un bel ricordo".

Vittorio Magazzù, il giovane che impersona il figlio della "regina di Palermo", si è detto favorevole ad una terza serie, ma soltanto se al suo fianco ci sarà "mamma Giulia".

Attesa per il gran finale di Rosy Abate 2

Nell'attesa di scoprire se gli addetti ai lavori riusciranno a far cambiare idea a Giulia Michelini sulla terza stagione, ricordiamo che tra poche ore andrà in onda l'ultima puntata di Rosy Abate 2. Le anticipazioni che sono circolare in questi giorni sull'epilogo di questa avvincente serie Tv, fanno sapere che la protagonista potrebbe cadere vittima del cattivo di quest'anno: Antonio Costello.

Nel promo che è stato trasmesso su Canale 5 per tutta la settimana, si vede il mafioso napoletano sparare alla "regina di Palermo", che poi si accascia al suolo.

Quale nuovo e sorprendente finale avranno messo su gli sceneggiatori dopo le proteste dei fan? Ma soprattutto, Rosy morirà?