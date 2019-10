Dalla fine della quarta puntata della seconda stagione di Rosy Abate di venerdì 4 ottobre, si era sparsa la voce che nell'ultima puntata dell'11 ottobre la Regina di Palermo sarebbe dovuta morire. Alla notizia della morte del personaggio interpretato dall'attrice romana Giulia Michelini, i fan della fiction di Canale 5 non si volevano rassegnare che non avrebbero più visto viva la Abate. Proprio per questo motivo in tanti si sono ribellati e hanno gridato in coro sul web: 'Rosy non può morire'.

La Taodue tempestata di mail per cambiare il finale della fiction

Lo sa benissimo anche il produttore della serie televisiva della Mediaset, Pietro Valsecchi. Infatti, quest'ultimo ha affermato che la sua Taodue è stata bombardata di mail in cui gli viene scritto che Rosy Abate non può morire. Dunque, di fronte a tutte queste richieste e al grande affetto dei fan per il decennale personaggio della Regina di Palermo, Valsecchi ha così deciso: 'Di fronte a così tanto affetto ho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio della puntata'. Ma non è tutto, perché il produttore di Taodue ha anche aggiunto: 'Non inondatemi più di mail che stiamo lavorando al montaggio dell'ultima puntata'.

Record di ascolti per Rosy Abate 2

In effetti, sono tutti molto colpiti da queste dimostrazioni di affetto nei confronti di questo personaggio che è ormai entrato nell'immaginario collettivo del paese. Inoltre, Valsecchi ha anche affermato che venerdì scorso gli ascolti sono stati superiori al popolare varietà 'Tale quale show' di Rai Uno. Ma sono anche da segnalare i grandi record di ascolto su Mediaset play e c'è un grandissimo riscontro anche sui vari social network.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Infine, il produttore della fiction ha concluso dicendo che per vedere come finirà la tanto amata seconda stagione dello spin-off di Squadra Antimafia, bisognerà guardare l'ultima puntata fin all'ultimo secondo perché riserverà tantissime sorprese.

Anticipazioni Rosy Abate 2x05

Secondo le anticipazioni rese note fino a questo momento, nell'ultima puntata Rosy Abate si ritroverà con le spalle al muro e pianificherà una strategia in solitaria.

In particolare, la Regina di Palermo rapirà Nina Costello, grande amore di suo figlio Leo e figlia del suo nemico Antonio Costello. Rosy in questo folle piano lascerà indietro Leo e anche Luca, perché sa bene quanto sia rischioso ciò che ha fatto, ma sa anche che è l'unico modo per avvicinarsi al boss napoletano. Infatti, lo scopo della donna è quello di preparare il terreno per la sfida finale con Costello.

Non ci resta che attendere l'ultimo episodio per scoprire come andrà a finire la seconda stagione della fiction televisiva. Inoltre, c'è tanta attesa per questo nuovo finale di puntata che verrà girato in questo giorni.