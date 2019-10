Scioccanti dichiarazioni di Sara Tommasi, ospite domenica sera di Live Non è la D'Urso: la showgirl ha ripercorso insieme a Barbara D'Urso i vecchi fasti del periodo televisivo, ma soprattutto ha raccontato i retroscena che l'hanno portata al periodo buio ovvero alla parentesi nel mondo dell'hard. E tali dichiarazioni continuano a suscitare curiosità e polemiche tra gli appassionati di tv e di gossip. con alcuni spettatori che non sembrano proprio convinti dal racconto della Tommasi.

Sara Tommasi: le dichiarazioni scioccanti a Live Non è la D'Urso

"Mi drogavano per farmi girare scene e film a luci rosse, mi davano tantissima cocaina", questa la dichiarazione shock che l'ex schedina a rilasciato domenica sera in diretta tv, sostenendo inoltre di non ricordare praticamente niente di quel periodo. La Tommasi a lungo aveva fatto parlare di sé per aver intrapreso una carriera e una vita non proprio edificante, fatta di eccessi di ogni tipo, naturalmente postati su internet. Un mondo da cui è riuscita a venire fuori grazie all'aiuto della madre, che ha insistito per portarla a curarsi in una struttura ospedaliera.

La diagnosi del bipolarismo

Proprio mentre si stava sottoponendo alle procedure di disintossicazione, alla Tommasi è stata diagnosticata anche una forma di bipolarismo. Probabilmente proprio questa condizione psichiatrica la porta a non ricordare o comunque a giustificare in qualche modo i suoi anni dedicati a girare film a luci rosse e all'uso di sostanze stupefacenti, anni in cui le cronache hanno avuto modo di raccontare anche la sua relazione con Andrea Diprè, naturalmente documentata a colpi di post sui social.

Come nel momento buio la Tommasi fosse "incapace di intendere e di volere", lo aveva già rivelato anche un anno fa in un'intervista a Le Iene. Adesso che è tornata a parlare di quella parentesi della sua vita, Sara Tommai ha rivelato anche che in questo momento non si sente di andare più a letto con nessuno, ma anzi ha intrapreso una via spirituale, conoscendo la fede in Dio.

La showgirl insomma rinnega il passaggio dal mondo dei film a luci rosse, dicendo per altro di non averne memoria.

In tanti quindi si sarebbero approfittati della fragilità psichica della ragazza, conducendola in un terreno quanto mai pericoloso, fatto di eccessi dovuti all'alcool e agli stupefacenti. Adesso per Sara Tommasi sembra però arrivato il momento di ripulire in qualche modo la sua immagine e tornare alla vita reale, con magari anche il ritorno in tv, che in passato l'aveva vista protagonista di diversi programmi, tra cui una partecipazione a L'Isola dei Famosi, fortemente voluta in quell'edizione da Simona Ventura, che l'aveva scoperta e fatta debuttare.