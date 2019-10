Da quando è stata confermata la partecipazione di Maria De Filippi alla penultima puntata di Amici Celebrities, in tanti hanno commentato il tutto con ironia. Anche Selvaggia Lucarelli sui social network non ha mancato di esprimere un pensiero sulla "toppa" che gli addetti ai lavori avrebbero messo dopo gli ascolti deludenti che il programma ha ottenuto la scorsa settimana: molti sostengono che il ritorno della conduttrice nel ruolo di quarto giudice, non è altro che un aiuto alla spaesata Michelle Hunziker, che al debutto non ha convinto.

Stoccata della Lucarelli a Michelle sulla conduzione di Amici Celebrities

Dopo una sola settimana d'assenza Maria De Filippi si appresta a tornare ad Amici Celebrities: come preannunciato dal promo della penultima puntata, la presentatrice sarà il quarto giudice della serata che precede la finalissima. La decisione degli autori di puntare ancora sulla padrona di casa dello storico talent-show Mediaset secondo tanti deriverebbe dalla voglia di rimediare agli ascolti deludenti che il programma ha fatto registrare mercoledì scorso.

Nell'unico appuntamento in cui non è apparsa Maria, infatti, il format di Canale 5 ha ottenuto i numeri più bassi da quando è cominciata la prima edizione Vip.

Questo pensiero che molti spettatori hanno espresso sui social network, è lo stesso che Selvaggia Lucarelli ha reso pubblico su Twitter nelle scorse ore: la scrittrice, infatti, sposa la teoria secondo la quale la moglie di Maurizio Costanzo sia insostituibile alla guida di qualsiasi versione della trasmissione che ha condotto sin dagli esordi, ormai più di 18 anni fa.

"La De Filippi che torna ad Amici Celebrities perché Michelle Hunziker da sola non ce la fa, sembra una di quelle mamme che provano a spingerti giù dalla discesa con gli sci, poi quando vedono che stai per cappottarti, si lanciano giù per riprenderti", ha digitato la pungente blogger non molte ore fa.

Tutte le novità della semifinale

Il ritorno in studio di Maria De Filippi nell'inedito ruolo di quarto giudice, non è l'unica novità alla quale assisterà il pubblico di Amici Celebrities mercoledì 16 ottobre.

Come è stato anticipato nel promo che sta andando in onda su Canale 5 in questi giorni, le squadre non ci sono più: i sei talenti ancora in gara, infatti, gareggeranno da soli, dando vita ad un avvincente tutti contro tutti.

Fino alle ore 20 di oggi, lunedì 14 ottobre, sarà attivo un televoto con il quale i telespettatori potranno esprimere un'importante preferenza: chi merita di andare in finale? Al termine della puntata che sarà registrata domani, infatti, saranno eletti i finalisti della prima edizione Vip di Amici.

L'ultimo appuntamento con il programma condotto da Michelle Hunziker, infine, dovrebbe essere trasmesso in diretta la settimana prossima.