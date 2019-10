Tra le coppie più chiacchierate e al tempo stesso più seguite di questa seconda edizione di Temptation Island Vip vi è quella composta da Pago e Serena Enardu. I due hanno scelto di dirsi addio al termine dell'esperienza vissuta all'interno del villaggio delle tentazioni, così come hanno ribadito anche nel corso del confronto che c'è stato questa settimana a Uomini e donne. Un momento decisamente molto emozionante per la coppia, la quale però alla fine ha scelto di intraprendere due strade differenti anche se l'addio, per entrambi, non è stato per niente facile.

Dopo il confronto a U&D, la Enardu torna a parlare di Pago

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Serena, nel corso del confronto che c'è stato nel salotto pomeridiano di Maria De Filippi, ha avuto il coraggio di dire a Pago di non essere più innamorata di lui e quindi di aver capito che il sentimento che li legava, da quasi sette anni, fosse ormai svanito.

Pago è apparso visibilmente provato da questo addio che è arrivato come un vero e proprio fulmine a ciel sereno ed ha ammesso che se avesse saputo prima che la sua fidanzata aveva intenzione di lasciarlo, non avrebbe partecipato a Temptation Island Vip. Per Pago non è stato facile tornare a parlarne in uno studio televisivo anche se a Uomini e donne ha specificato di non essere adirato nei confronti della sua ormai ex fidanzata Serena, dato che già al momento del falò finale aveva capito che fossero di fronte ad una "resa dei conti finale".

Subito dopo il confronto andato in onda a Uomini e donne, Serena Enardu ha dovuto fare i conti con un bel po' di critiche e commenti negativi che le sono arrivati sulla sua pagina Instagram. In moltissimi, infatti, si sono scagliati contro il comportamento della ragazza la quale, però, non è rimasta in silenzio ed ha voluto fare degli ulteriori chiarimenti.

'C'è sofferenza' dice Serena Enardu sui social

La Enardu, infatti, ha risposto ai commenti negativi degli haters dicendo loro che non augurava a nessuno di passare quello che lei sta passando in queste settimane.

'C'è sofferenza nel separarsi da una persona alla quale si vuole bene', ha dichiarato la bella Serena sui social aggiungendo che sarebbe riduttivo da parte sua dire che in questo momento vuole soltanto bene a Pago.

Serena ha poi rincarato la dose dicendo che, prima di giudicare le persone, bisognerebbe almeno immedesimarsi e capire le circostanze. Nonostante questo, però, Serena non ha voluto bloccare i messaggi delle persone che su Instagram l'hanno criticata e talvolta anche offesa.

'Non nego che mi abbia fatto male ma ho preferito non oscurare i messaggi', ha scritto.