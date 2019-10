La storia d'amore tra Pago e Serena Enardu è giunta definitivamente al capolinea dopo la partecipazione della coppia a Temptation Island Vip. Chi ha seguito l'ultima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi sa bene che i due ragazzi hanno preferito dirsi addio in maniera definitiva. Una scelta che è stata presa in primis dalla bella Serena, la quale ha preferito voltare pagina dopo aver capito di non essere più innamorata del cantante.

Intervistata dal settimanale 'Chi', la Enardu ha confermato questa versione dei fatti ammettendo però che lasciarlo le ha fatto male.

E' finita tra Pago e Serena Enardu dopo Temptation Island Vip

Nel dettaglio, infatti, nel corso della lunga intervista che questa settimana la bella Serena ha concesso al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha ammesso che le ha fatto male dover lasciare Pago dopo quasi sette anni di fidanzamento.

Una decisione che, tuttavia, la Enardu ha dovuto prendere a tutti i costi, dato che grazie a questa esperienza nel villaggio delle tentazioni ha capito di non essere più innamorata del cantante.

Serena ha ammesso che lei e Pago non stavano bene da circa due anni e che per tutto questo tempo ha sempre avuto paura di fargli del male e quindi, per tale motivo, non ha mai preso in mano le redini della situazione.

Tuttavia anche per lei non è stato per niente facile affrontare questa separazione e al settimanale 'Chi' ha svelato che in questo momento si trova in cura presso una psicologa che la sta aiutando a superare il 'trauma'.

Dopo il falò a Temptation, Pago e Serena si sono rivisti anche da soli ma la Enardu ha svelato che tra di loro non c'è stato più alcun bacio. 'Non c'è futuro', ha chiosato la Enardu.

Il confronto tra Pago e Serena anche a U&D

Insomma ancora una volta la Enardu ha confermato ciò che avevamo visto nel corso dell'ultimo falò trasmesso nella puntata conclusiva di Temptation island Vip. Tra i due c'è stato anche un altro incontro televisivo, questa volta però a Uomini e donne, dove entrambi saranno ospiti in una delle prossime puntate del trono classico. L'incontro tra i due non avrà degli esiti positivi: Serena ribadirà ancora una volta di non provare più un vero sentimento nei confronti di Pago che, al contrario, apparirà provato da questa situazione.

Il cantante, poi, chiederà alla padrona di casa di U&D di non avere in studio il single tentatore che nel corso delle quattro settimane all'interno del villaggio ha fatto perdere la testa alla sua ormai ex fidanzata. La richiesta verrà accolta dalla De Filippi, la quale farà in modo che Pago si rapporti solo con Serena in questo ultimo confronto televisivo tra i due post falò.