Grandi colpi di scena questa sera nel corso della sesta e ultima puntata di Temptation Island Vip, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Occhi puntati soprattutto sul falò conclusivo che vedeva protagonisti Pago e la sua fidanzata Serena Enardu, la quale nel corso di queste settimane si è lasciata corteggiare dal tentatore Alessandro, con cui si è creato un ottimo feeling.

E il confronto finale tra i due fidanzati ha sancito la fine di questa relazione: la Enardu, infatti, ha deciso di uscire da sola dal villaggio delle tentazioni e quindi di chiudere la love story con il cantante.

Il falò finale tra Pago e Serena: i due si lasciano

Il confronto finale tra Pago e Serena a Temptation Island Vip ha assunto fin da subito dei toni particolarmente elevati. La ragazza, infatti, sostiene che a Pago basta 'averla dal punto di vista fisico' per stare bene ma lei in queste settimane si è resa conto che l'attrazione fisica non basta e non è tutto.

Subito dopo poi l'attenzione si è spostata sul tentatore Alessandro, anche se la Enardu avrebbe voluto sorvolare il discorso, ritenendo che non fosse necessario in quel momento parlare di ciò che era successo.

Pago, però, non ci sta e con tono piuttosto stizzito ha fatto presente alla sua fidanzata che a lui interessava sapere se le piaceva un'altra persona e cosa provava nei suoi confronti. 'Se non mi ami più me lo devi dire' ha ripetuto più volte Pago durante il confronto finale e la Enardu ha ammesso che quello che faceva prima non la rendeva felice.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

A quel punto, quindi, è intervenuta la padrona di casa di Temptation island Vip. La Marcuzzi, infatti, in maniera molto esplicita ha chiesto a Serena di essere sincera e di dirle la verità su cosa provasse nei confronti del cantante. A quel punto la Enardu ha ammesso di aver portato avanti questa storia d'amore per sei anni e mezzo perché ha sempre sperato di poter provare un amore diverso e, soprattutto, che riuscisse a provare delle emozioni diverse, ma purtroppo ciò non è mai accaduto.

Dopo il falò, Serena va dal tentatore Alessandro

Dopo questa confessione, Pago ha deciso di andare via dal villaggio e quindi di abbandonare il falò di confronto con Serena. Ormai, infatti, sembra chiaro a tutti che la ragazza abbia deciso di chiudere questo capitolo della sua vita e di andare avanti. E nel momento in cui Pago ha lasciato la postazione del falò, Serena ha confessato ad Alessia Marcuzzi che probabilmente non è più innamorata del cantante.

Ma il colpo di scena di questo falò è arrivato quando al termine di tutto la Enardu ha deciso di raggiungere il tentatore Alessandro dall'altra parte del villaggio. Serena si è lasciata coccolare da lui, ammettendo che la fa stare bene e soprattutto la fa sorridere. Scatterà la scintilla tra i due? Lo scopriremo nelle prossime ore.