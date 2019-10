È stato un periodo molto difficile quello che Serena Enardu ha affrontato subito dopo la fine delle riprese di Temptation Island Vip. In alcune Stories che ha caricato su Instagram nelle scorse ore, la protagonista del reality ha confermato ai fan di essere dimagrita tanto nell'ultimo mese: la separazione da Pago, voluta principalmente da lei, ha avuto delle conseguenze non da poco sull'ex tronista sarda.

Serena si confida con i followers dopo il reality

Serena Enardu è stata sicuramente una delle protagoniste più chiacchierate della seconda edizione Vip di Temptation Island: la donna, infatti, ha fatto storcere il naso a gran parte dei telespettatori per l'atteggiamento che ha avuto nel villaggio a discapito del fidanzato Pago.

Da quando è tornata a casa, l'ex tronista di Uomini e Donne deve fare i conti con migliaia di critiche e altrettanti insulti che le arrivano principalmente sui social network.

Una delle cose che i followers hanno rimproverato alla sarda, è il cambiamento fisico che ha avuto dopo la fine del programma, dimostrato soprattutto con un dimagrimento eccessivo.

In alcune Stories che sono apparse sul suo profilo Instagram non molte ore fa, la gemella di Elga ha detto a riguardo: "Ho perso in tutto 6 chili, da 54 a 48. Vorrei tornare a pesare 50".

"Effettivamente, c'è stato un periodo in cui mangiavo poco perché il cibo proprio non andava giù", ha ammesso Serena sul web a meno di una settimana dalla messa in onda del suo emozionante falò di confronto con l'ormai ex compagno.

La Enardu, però, ha rassicurato i fan sul fatto che pian piano tornerà quella di prima: sebbene l'aspetto fisico non le sia mai importato più di tanto, la donna è conscia di quanto sia importante per lei recuperare peso, mettendo definitivamente da parte la storia d'amore che l'ha fatta soffrire di recente.

Serena e Pago faccia a faccia a Uomini e Donne

Le dichiarazioni che sta rilasciando la Enardu da quando è finito Temptation Island Vip, sono tante e tutte molto interessanti.

Qualche giorno fa, per esempio, la sarda è stata ospite di una registrazione di Uomini e Donne assieme all'ex fidanzato, e in studio è andato in scena un acceso ma pacifico confronto tra i due.

Pago ha rimproverato a Serena di avergli mancato di rispetto più volte mentre era nel villaggio, lei si è giustificata dicendo che non sapeva come fargli capire che non si era resa conto di non provare più amore nei suoi confronti.

Anche al magazine ufficiale del dating-show, l'ex tronista ha confermato questa versione: l'avvicinamento che ha avuto al single Alessandro, è stato la conseguenza di una consapevolezza che la donna ha raggiunto nell'ultimo periodo, ovvero quella che tra lei e l'uomo con il quale è stata per quasi 7 anni non c'è più il sentimento dei primi tempi.