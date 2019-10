Dopo settimane di silenzio, si riaccende il Gossip su una delle coppie più chiacchierate dell'ultimo anno: quella formata da Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez. Mentre in rete si vocifera che il fratello di Belen stia frequentando a Milano l'influencer Martina Luchena, la sua ex fidanzata vola in Thailandia per partecipare alla nuova edizione di Pechino Express con mamma Wendy.

Soleil lascia l'Italia e Jeremias per il reality di Rai 2

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 ottobre, sul web ha cominciato a circolare un inaspettato gossip su Jeremias Rodriguez: il sito "361Magazine" ha diffuso l'indiscrezione secondo la quale il ragazzo si starebbe facendo vedere sempre più spesso accanto ad un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Sebbene non sia ancora stata ufficializzata la rottura tra lui e Soleil Sorgé, l'argentino avrebbe intrapreso una frequentazione con Martina Luchena, ex spasimante di Riccardo Gismondi ed ora apprezzata influencer. Si dice che i due condividerebbero molte cene a Milano e che lui le metterebbe molti "mi piace" su Instagram (anche a foto pubblicate tanto tempo fa) senza seguirla.

Ad avvalorare la tesi che i giornalisti e alcuni fan hanno fatto nelle scorse ore, è stato il commento che l'ex compagna del fratello di Belen ha scritto sui social network per rispondere a chi riportava questo rumor: la giovane, infatti, ha pubblicato le emoticon che ridono e una che si mette la mano in fronte.

Sempre ieri, sul profilo dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, sono state caricate delle Stories che confermano la sua imminente partecipazione a Pechino Express: non molte ore fa, infatti, la ragazza è arrivata in Thailandia dove, a brevissimo, inizieranno le riprese del reality di Rai 2.

Jeremias su Instagram: 'Chiacchiere'

A fare compagnia a Soleil in questa nuova esperienza televisiva (che dovrebbe andare in onda sulla seconda rete Rai all'inizio del 2020), non c'è il bel Rodriguez ma sua madre Wendy: la giovane, dunque, proverà a vincere Pechino Express in coppia con l'adorata mamma.

Nel frattempo, in Italia, Jeremias si è esposto sui social network per provare a fare chiarezza sul gossip che è circolato sulla sua vita sentimentale nelle ultime ore.

Nelle Instagram Stories del fratello di Belen, infatti, ieri è apparso il seguente sintetico messaggio: "Come quasi sempre, chiacchiere e più chiacchiere". È questo, dunque, il modo che ha scelto l'argentino per smentire le voci che stavano impazzando su una sua presunta frequentazione con l'ex corteggiatrice Martina Luchena che, a differenza del ragazzo, non ha ancora commentato in nessun modo l'indiscrezione che la riguarda.