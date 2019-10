Prosegue l'appuntamento con Amici Celebrities, il talent show vip ideato e condotto da Maria De Filippi, di cui questa sera 5 ottobre verrà trasmessa la terza puntata su Canale 5. Anche questa settimana non mancheranno i colpi di scena e soprattutto ci sarà l'eliminazione di altri due concorrenti, che dovranno abbandonare definitivamente la gara e rinunciare, così, alla possibilità di vincere il premio finale.

La puntata che andrà in onda stasera è stata registrata ieri venerdì 4 ottobre e gli spoiler rivelano che tra gli esclusi vi è anche Ciro Ferrara.

Le anticipazioni su Amici Celebrities del 5 ottobre: due i vip eliminati dalla gara

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla terza puntata di Amici Celebrities rivelano che saranno due i personaggi famosi che dovranno dire addio al programma. Il primo è Ciro Ferrara, l'ex calciatore e allenatore che in queste settimane si è messo in gioco nelle vesti di cantante.

Il secondo concorrente che dovrà lasciare definitivamente la gara del talent show di Maria De Filippi è Raniero Lapio di Monaco. Anche questa settimana, quindi, è stato fatto fuori un concorrente della squadra bianca e uno della squadra blu.

Non mancheranno i duetti dei personaggi famosi con i cantanti. Gli spoiler di questo terzo appuntamento rivelano che arriverà in studio Stash dei The Kolors, che vedremo duettare in coppia con la bellissima Laura Torrisi.

E poi ancora in studio arriveranno anche Benji e Fede, i quali saranno impegnati a cantare con Filippo Bisciglia, il protagonista della scorsa puntata, soprattutto per il litigio avvenuto in trasmissione con Maria De Filippi.

Annalisa al posto di Alberto Urso, Albano quarto giudice in questa terza puntata

In questo nuovo appuntamento con il talent show in onda stasera 5 ottobre su Canale 5, inoltre, c'è stata una sostituzione per quanto riguarda i coach.

Al posto di Alberto Urso, infatti, è arrivato un altro volto noto al pubblico di Amici: la cantante Annalisa. Nelle vesti di quarto giudice della serata, invece, ci sarà Albano Carrisi.

E poi ancora c'è da segnalare che nel corso della registrazione di questa terza puntata, la padrona di casa ha svelato che dalla prossima in poi non sarà più lei a tenere in mano le redini della trasmissione. Come era stato già annunciato alla vigilia del programma, a condurre le ultime tre puntate di Amici Celebrities sarà Michelle Hunziker, che in queste settimane è tornata al timone di Striscia la notizia.

La showgirl e conduttrice svizzera porterà avanti il talent show fino alla messa in onda della finalissima, dove tuttavia non si esclude che la De Filippi possa fare una nuova incursione in studio.