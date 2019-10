Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le puntate americane di Beautiful, che continua ad essere uno dei programmi più visti del daytime della rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni ufficiali rivelano che in queste settimane negli USA stanno andando in onda degli episodi ricchi di colpi di scena, che vedono protagonisti soprattutto Brooke e Ridge i quali continuano ad essere alle prese con la crisi matrimoniale. Occhi puntati anche su Katie, la quale si troverà a lottare tra la vita e la morte in attesa del trapianto di rene.

Beautiful, spoiler puntate americane

Le anticipazioni di Beautiful che arrivano dalle puntate americane della soap opera rivelano che la protagonista indiscussa è Katie, la quale si troverà a dover affrontare una nuova lotta tra la vita e la morte. I farmaci anti-rigetto che ha assunto per svariati anni le hanno causato dei danni ai reni e ora l'unico modo per salvarsi è quello di sottoporsi ad un immediato trapianto.

Trovare un donatore compatibile con Katie non sarà affatto facile: gli esami renderanno noto che nessuno tra i i suoi familiari stretti può aiutarla. Ma i colpi di scena a Beautiful non finiscono mai e alla fine scopriremo che l'unica persona che può donare il rene a Katie è Flo.

Per Katie potrebbe essere un durissimo colpo scoprirlo, dato che gli spoiler della soap rivelano che la donna prova odio nei confronti di Flo per il ruolo che ha giocato nello scambio di culle che per mesi ha portato Hope a credere che sua figlia Beth fosse nata morta.

Brooke e Ridge continuano ad essere in crisi per colpa del presunto tradimento

E poi ancora le anticipazioni sulle nuove puntate di Beautiful in onda in America rivelano che la situazione tra Brooke e Ridge non sembra essere destinata a migliorare. La signora Logan, infatti, non ha fiducia in suo marito dopo aver scoperto che l'avrebbe tradita con Shauna.

Una tesi sostenuta in primis da Thomas, il quale ha fatto di tutto per mettere in crisi Brooke e per farle credere che suo padre l'avesse tradita con un'altra donna.

Il figlio di Ridge, infatti, sta facendo il possibile per cercare di sbarazzarsi definitivamente della moglie di suo padre, con la quale non ha un buon rapporto.

Ad aumentare i sospetti di Brooke anche la cintura sfilata di Ridge entrata in possesso di Shauna. Per la donna sarebbe la prova schiacciante del tradimento anche se il Forrester continua a difendersi e a dire che in realtà non è mai stato a letto con Shauna e quindi che non ha mai tradito Brooke.

Tuttavia vedremo che molto presto il disprezzo di Ridge per Shauna comincerà a svanire al punto che la donna fantasticherà per davvero su un possibile flirt con lo stilista.