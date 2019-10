Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera iberica "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame di cui parleremo si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 26 ottobre al 2 novembre, tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14.10 e martedì 29 ottobre in prima serata su Rete 4 dalle ore 21.25. Al centro di tutte le vicende di questa settimana ci saranno soprattutto la proposta si matrimonio di Samuel a Lucia; i preparativi per la messa in scena dello spettacolo di Leonor e i tentativi di Telmo di impedire le nozze di Samuel e Lucia.

Casilda farà pace con Rosina

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che, dopo aver visto una discussione fra Samuel e Jimeno Batan, Telmo deciderà di indagare su quest'ultimo, scoprendo che è uno strozzino. Felipe e Celia si renderanno conto che Lucia non ha trascorso la notte in casa e daranno l'allarme. Più tardi, però, verranno a sapere che l'Alvarado sta bene e ha trascorso la notte in soffitta dalle domestiche.

Lucia, infatti, non fidandosi più di Samuel, cercherà di avere conforto dalle domestiche, per poi venire a sapere da Telmo che l'Alday è in combutta con uno strozzino. Casilda tornerà a vivere dagli Hidalgo dopo aver fatto pace con Rosina, mentre Celia e Lucia decideranno di mettere da parte le loro divergenze e di riappacificarsi. Lolita si ingelosirà quando Leonor chiederà a Carmen di diventare la protagonista dello spettacolo teatrale basato sull'amore saffico di Martina ed Heliodora. Nel frattempo, Telmo si recherà da Jimeno Batan per chiedergli informazioni su Samuel.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Batan minaccerà Telmo

Leonor avrà molte difficoltà a mettere in piedi il suo spettacolo, a causa delle continue lamentele degli attori. In particolar modo, saranno Flora e Carmen a farla infuriare, quando rifiuteranno di baciarsi in scena. Nel frattempo, Samuel si dichiarerà a Lucia, per poi recarsi a casa di Celia e Felipe per informarli di avere avviato le pratiche per annullare le sue nozze con Blanca in modo da poter sposare Lucia.

Fabiana assisterà casualmente ad un bacio fra Maria e Higinio, scoprendo così la loro relazione segreta. Ramon si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che Antonito ha intenzione di vendere il poligrafo. Dopo aver scoperto che Samuel ha chiesto la mano di Lucia, Telmo farà di tutto per ritardare l'annullamento del matrimonio dell'Alday con Blanca. Ramon chiederà aiuto ad un nuovo medico quando si renderà conto che Servante è prossimo alla morte.

Rendendosi conto che gli sforzi di Telmo per impedire il matrimonio di Lucia e Samuel non stanno ottenendo il risultato sperato, Ursula si avvicinerà all'Alvarado e la metterà in guardia dall'Alday. Nel frattempo, Batan si avvicinerà a Telmo, minacciandolo.