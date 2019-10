Il quarto episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy ha dato vita alla prima lite tra Meredith e DeLuca. La coppia sta infatti attraversando un periodo particolarmente complesso a causa della vicenda giudiziaria che coinvolge la protagonista. Nel corso della 16x04, la Grey ha ulteriormente aggravato la sua posizione abbandonando, prima del previsto, il suo lavoro in comunità. Una scelta che ha scatenato l'ira di Andrew sempre più convinto che la compagna stia facendo di tutto per compromettere la sua carriera medica.

Le rimostranze del neo capo degli specializzandi non hanno però sortito l'effetto desiderato, tanto che l'episodio si è concluso con la protagonista sconfortata dalla mancanza di comprensione da parte del suo fidanzato.

Meredith Grey si interroga sui reali sentimenti che la legano ad Andrew

Subito dopo la messa in onda del quarto episodio, la ABC ha rilasciato il promo della 16x05 in onda giovedì 24 ottobre in America.

Il breve video mostra uno scambio di confidenze tra Amelia, Maggie e Meredith. Proprio in questa occasione la protagonista dichiara candidamente di essere incerta sui reali sentimenti che la legano al compagno:"E' sexy, è divertente... Ma non so se per me potrà mai diventare altro rispetto a questo."Una confessione che arriva come un fulmine a ciel sereno in quanto la coppia, nel finale della quindicesima stagione, si era reciprocamente dichiarata amore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Se dunque Meredith Grey dovrà fare chiarezza sui suoi sentimenti, anche la vita lavorativa della protagonista sarà messa a dura prova. Nel corso del quinto episodio, come recita la sinossi ufficiale, la Grey dovrà infatti affrontare una nuova udienza in tribunale che potrebbe, definitivamente, costarle la licenza medica.

Un nuovo appuntamento per Richard Webber e Gemma

Il promo della 16x05 si concentra inoltre sul personaggio di Miranda Bailey.

Il capo di chirurgia del Grey-Sloan Memorial proverà infatti a confessare al marito Ben Warren di essere in dolce attesa. Un'impresa che si rivelerà più dura del previsto in quanto il vigile del fuoco si addormenterà prima che la moglie possa rivelargli la lieta notizia.Novità in vista anche per Amelia Shepherd. Il neurochirurgo, dopo aver dichiarato di essere innamorata di Link, inizierà a razionalizzare quanto - in realtà - sappia poco del padre del bambino che porta in grembo.Infine, avrà luogo l'incontro tra Richard Webber e Gemma.

Come anticipa la trama ufficiale del quinto episodio qualcosa, tuttavia, non andrà come previsto.La puntata, intitolata "Breath Again", sarà inoltre teatro dell'atteso ritorno del personaggio di Catherine Fox. Il nome di Debbie Allen, per la prima volta dopo la season premiere, compare infatti nella lista delle guest star.Ecco il promo dell'episodio: