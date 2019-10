Si apre oggi, 21 ottobre, la seconda settimana di programmazione della soap italiana "Il Paradiso delle signore", in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle ore 15:40. Si ripartirà dalle nozze di Vittorio e Marta che, anche se con qualche intoppo, sono state celebrate regolarmente. La coppia si preparerà a partire per la luna di miele, ma dovrà fare i conti con un imprevisto che li obbligherà a rivedere il progetto: al magazzino avverrà un furto e non ci sarà tempo da perdere per recuperare il maltolto e scoprire il colpevole.

Le novità settimanali riguarderanno anche Nicoletta, sempre più confusa tra Cesare e Riccardo, e una confessione di quest'ultimo, in merito alle ragioni per le quali ha acquistato le quote dell'attività, non faranno altro che peggiorare la situazione.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: un furto ai magazzini

Gli spoiler relativi alle puntate de Il Paradiso delle signore, in onda dal 21 al 25 ottobre, si aprono con un evento che romperà la tranquillità dei grande magazzino.

La notizia di un furto rovinerà la partenza per la luna di miele di Vittorio e Marta, che decideranno di posticipare la data per dare una mano in negozio. I primi sospetti ricadranno sul capo magazziniere Ugo Tagliabue, anche se non ci sarà l'assoluta certezza del suo coinvolgimento. Rocco, aggredito dai ladri durante la rapina, verrà invece accompagnato da Luciano al commissariato per rilasciare la sua deposizione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Mentre le Veneri riceveranno una sorpresa dal dottor Conti per l'impegno messo nel recuperare il vecchio campionario, Umberto informerà Marta e Vittorio dell'intenzione di vendere le quote. Non potrà immaginare che Riccardo sarà pronto a compiere la sua mossa per entrarne in possesso.

Trame Il Paradiso delle signore: Riccardo confessa i suoi sentimenti a Nicoletta

Proseguendo con le succose anticipazioni relative alle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Silvia non sarà affatto felice per il comportamento di Nicoletta, dopo avere scoperto la telefonata di Riccardo, ma la confusione nella mente della giovane non riuscirà a placarsi, portandola ad alternare, con l'uomo, momenti di armonia ad altri di rabbia.

Proprio durante un vero e proprio raptus di nervosismo, Nicoletta arriverà a dichiarare al Guarnieri di odiarlo. Le sue parole, però, non basteranno per convincerlo a fare un passo indietro. Lui stesso, infatti, confesserà alla Cattaneo di avere acquistato le quote dei magazzini solo per starle vicino. Poco dopo deciderà di metterla alle strette una volta per tutte, dichiarandole i propri sentimenti.

Attenzione, a tal proposito, alla puntata in onda venerdì 25 ottobre, durante la quale Riccardo confesserà di amare Nicoletta: non sarà questa l'unica grande novità del giorno. Infatti, una telefonata a casa del dottor Conti lo informerà che la merce rubata è stata ritrovata.