Il Paradiso delle Signore 4 continua con sua quarta settimana di programmazione dal 4 all'8 novembre e molti colpi di scena per i personaggi. Cesare, infatti, avrà le prove del tradimento di Nicoletta e chiederà a sua moglie di trasferirsi a Bari. Riccardo vorrebbe ottenere l'annullamento del matrimonio della Cattaneo e al Paradiso tornerà Elsa.

Trame Il Paradiso delle Signore, quarta settimana: i Cattaneo e Cesare sanno del tradimento di Nicoletta

Le anticipazioni dal 4 all'8 novembre de Il paradiso delle signore raccontano che a causa dello strano comportamento della figlia, i Cattaneo avranno forti sospetti su di lei.

Intanto Marta e Vittorio discuteranno di quello che hanno visto: i due, infatti, hanno assistito al bacio tra Riccardo e Nicoletta. Più tardi, la signora Conti deciderà di informare suo fratello di tutto questo. Nel frattempo, Cesare avrà le prove del tradimento di Nicoletta e deciderà di agire per salvare il suo matrimonio. Dal canto suo, Riccardo chiederà aiuto a Cosimo per cercare una soluzione che possa farlo tornare con Nicoletta: l'amico, infatti, conosce molto bene l'arcivescovo e potrebbe favorire l'annullamento delle nozze.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore fino all'8 novembre: Cesare vuole trasferirsi a Bari con la famiglia

Le trame de Il Paradiso delle signore fino all'8 novembre rivelano che il dottore comunicherà a Nicoletta la sua intenzione di trasferirsi a Bari. La donna, sconvolta e impaurita, dopo una notte insonne, ne parlerà con Riccardo. Quest'ultimo non potrà accettare questa decisione e penserà ad una soluzione per loro due.

Successivamente, Silvia e Luciano Cattaneo, parleranno con la figlia dicendole che sanno tutto della sua relazione con il giovane Guarnieri. Come andrà a finire? Riusciranno a separare Nicoletta da Riccardo?

Nel frattempo Angela Barbieri avrà dei problemi con il pagamento dell'affitto. La ragazza, per ottenere un anticipo, appoggerà la Contessa e il cognato in un piano contro le Brancia. Purtroppo, però, le cose non andranno come previsto e Angela verrà derubata da uno scagnozzo del Mantovano, in credito con suo fratello.

Successivamente, preso dai sensi di colpa, Marcello troverà una soluzione chiedendo una dilazione di pagamento alla padrona di casa. Nel frattempo Cosimo e Gabriella saranno sempre più complici e la cosa non sfuggirà all'attenta Agnese. La signora Amato deciderà di capire quali siano i sentimenti che la ragazza nutre per suo figlio Salvatore. La loro relazione è a rischio? Al Paradiso delle Signore, Vittorio informerà le Veneri che saranno protagoniste di un video promozionale del grande magazzino.

Più tardi, Marta scoprirà che la regista scelta per il filmato sarà una vecchia conoscenza del Paradiso: Elsa.