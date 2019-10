Da lunedì 14 ottobre ritorna l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore, giunta alla sua quarta stagione di messa in onda. Nuovi episodi andranno in onda tutti i giorni alle ore 15.40 circa: i colpi di scena non mancheranno e oltre ai vecchi protagonisti della soap ne troveremo anche dei nuovi, tra cui Angela Barbieri, che approderà a Milano in cerca di un nuovo lavoro. Occhi puntati anche su Vittorio e Marta, i quali decidono di coronare il loro sogno d'amore e quindi di convolare a nozze.

Il paradiso delle signore, le anticipazioni 14-18 ottobre: il matrimonio tra Marta e Vittorio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 14 ottobre in poi su Rai 1 rivelano che da un piccolo paesino della Pianura Padana arriverà la nuova arrivata Angela Barbieri, la quale ha deciso di trasferirsi a Milano perché è alla ricerca di un nuovo lavoro che possa darle soddisfazioni.

Il suo arrivo sarà abbastanza positivo, dato che subito stringerà un buon rapporto di amicizia con Roberta e Gabriella.

Vittorio, invece, si dediccherà ai preparativi per il tanto atteso matrimonio con Marta: i due, infatti, hanno deciso di sposarsi e quindi di coronare la loro favola d'amore. Proprio per questo motivo, Vittorio chiederà aiuto a Gabriella per la scelta dell'abito da sposa che dovrà indossare la sua amata.

La carriera da stilista dell'ex Venere sta per cominciare.

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Cesare, per motivi di lavoro, non potrà partecipare alle nozze della coppia Marta-Vittorio. Nicoletta, però, non se la sente di partecipare da sola al matrimonio, perché teme che possa incontrare Roberto: a questo punto non sa se parteciperà alla festa nuziale della coppia oppure no.

Gabriella ha già un ammiratore segreto che la corteggia

Occhi puntati anche sul ritorno di Umberto Guarnieri, il quale decide di partecipare al matrimonio di sua figlia: la ragazza, però, gli chiederà di non creare delle ulteriori tensioni con Riccardo e di farle vivere questo giorno speciale con estrema serenità.

Il giorno del matrimonio si avvicina sempre di più anche se i due futuri sposi temono che i Guarnieri possano rovinargli la festa.

Gabriella, intanto, scoprirà di avere un ammiratore segreto che le sta facendo già la corte, sebbene sia arrivata da pochissimi giorni al Paradiso. Trattasi di Salvatore, il quale proprio durante la festa nuziale di Marta e Vittorio, non nasconderà la sua gelosia nel momento in cui la ragazza ballerà con Cosimo. Intanto, il giorno delle nozze sarà una vera e propria sorpresa per tutti gli invitati, Marta compresa che rimarrà senza parole.